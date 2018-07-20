«Артем Шмейхель». Дзюба выиграл 2 серии пенальти из 2 у Лунева
Игроки «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев устроили шуточный конкурс на лучшего вратаря и лучшего пенальтиста после тренировки команды.
Игроки «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев устроили шуточный конкурс на лучшего вратаря и лучшего пенальтиста после тренировки команды.
Обе серии пенальти выиграл Дзюба: первую со счетом 4:3, вторую — со счетом 3:1.
Кроме того, Дзюба также отбил 2 удара из трех от Александра Кокорина.
«Артем Шмейхель», — так Дзюба назвал сам себя после своих сэйвов.