«Артем Шмейхель». Дзюба выиграл 2 серии пенальти из 2 у Лунева

Обе серии пенальти выиграл Дзюба: первую со счетом 4:3, вторую — со счетом 3:1.



Кроме того, Дзюба также отбил 2 удара из трех от Александра Кокорина.



«Артем Шмейхель», — так Дзюба назвал сам себя после своих сэйвов.