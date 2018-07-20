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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» обыграл «Истанбул Башакшехир», «Рубин» сыграл вничью с «Редингом»

Российские клубы в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги продолжают проводить товарищеские матчи.

«Ахмат» в контрольной игре встречался с турецким «Истанбул Башакшехир», который занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции в минувшем сезоне. Матч завершился победой грозненской команды (1:0), в составе которой победный мяч на свой счёт записал защитник Андрей Семёнов.

«Рубин» в товарищеском матче встречался с английским «Редингом», который занял 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа прошлого сезона. Игра завершилась со счётом 0:0.

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