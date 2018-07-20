«Ахмат» обыграл «Истанбул Башакшехир», «Рубин» сыграл вничью с «Редингом»
Российские клубы в рамках подготовки к новому сезону российской
Российские клубы в рамках подготовки к новому сезону российской
«Ахмат» в контрольной игре встречался с турецким «Истанбул Башакшехир», который занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции в минувшем сезоне. Матч завершился победой грозненской команды (1:0), в составе которой победный мяч на свой счёт записал защитник Андрей Семёнов.
«Рубин» в товарищеском матче встречался с английским «Редингом», который занял 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа прошлого сезона. Игра завершилась со счётом 0:0.