«Ахмат» обыграл «Истанбул Башакшехир», «Рубин» сыграл вничью с «Редингом»

«Ахмат» в контрольной игре встречался с турецким «Истанбул Башакшехир», который занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции в минувшем сезоне. Матч завершился победой грозненской команды (1:0), в составе которой победный мяч на свой счёт записал защитник Андрей Семёнов.