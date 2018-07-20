«Монако» перебил предложение «Челси» по Головину

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Армейцы оценили стоимость 22-летнего футболиста в 30 миллионов евро, но французы решили увеличить предложение. По информации издания, трансфер может состояться уже в ближайшее время.

В конце июня сообщалось, что главным претендентом на Головина является лондонский «Челси». Английский клуб был готов отдать за хавбека сумму, близкую к той, которую потребовал ЦСКА. После назначения главным тренером лондонцев Маурицио Сарри слухи о возможном переходе россиянина только усилились: итальянский специалист интересовался Головиным еще в бытность работы в «Наполи».