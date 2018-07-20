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22:18 (мск), источник: Lenta.Ru

«Монако» перебил предложение «Челси» по Головину

Французский «Монако» предложил московскому ЦСКА 35 миллионов евро за полузащитника Александра Головина. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает le10sport.com.

Источник: Reuters

Армейцы оценили стоимость 22-летнего футболиста в 30 миллионов евро, но французы решили увеличить предложение. По информации издания, трансфер может состояться уже в ближайшее время.

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В конце июня сообщалось, что главным претендентом на Головина является лондонский «Челси». Английский клуб был готов отдать за хавбека сумму, близкую к той, которую потребовал ЦСКА. После назначения главным тренером лондонцев Маурицио Сарри слухи о возможном переходе россиянина только усилились: итальянский специалист интересовался Головиным еще в бытность работы в «Наполи».

Портал transfermakrt.com оценивает стоимость Головина в 25 миллионов евро. После прошедшего в России чемпионата мира цена на футболиста возросла на 7 миллионов евро. Вместе со сборной России Головин дошел до четвертьфинала мундиаля, где национальная команда в серии пенальти уступила хорватам. Полузащитник провел на ЧМ четыре матча, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

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9 июля© Ньюстюб
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