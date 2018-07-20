«Спартак» страшен: девятая победа на сборах

Во время чемпионата мира трудно поверить в то, что
До начала чемпионата России всего неделя, так что Каррера уже должен наигрывать модель основного состава. И очевидно, что прототип «старта» на матч первого тура с «Оренбургом» болельщики увидели как раз в пятничной встрече с «Трабзонспором». Промес, Зе Луиш, Ханни, Глушаков, Фернанду, Комбаров и Ещенко — всех их привычно видеть в основе. Но что с остальными?
Селихов все еще восстанавливается от тяжелой травмы, так что его место в начале сезона займет либо Ребров, либо 20-летний Максименко, который и играл в пятницу. В первом тайме он пропустил гол со штрафного, но, если верить неудачным ракурсам видеоповторов, голкипера сбил с толку рикошет.
Центр защиты тоже необычен для «Спартака» Карреры. Боккетти — явно временный вариант, ведь Джикия еще не набрал форму, а Кутепов не вернулся из отпуска. Но новичок Жиго на сборах выглядит уверенно, хотя с первым пасом у француза не все в порядке — еще в первом тайме в паре эпизодов он ошибся с раскруткой позиционных атак. Несмотря на это, Жиго наверняка будет играть в основе в ближайшем сезоне.
А на правом фланге атаки закрепился 20-летний Ломовицкий. В прошлом сезоне юный хавбек не играл в
До перерыва «Спартак» смотрелся заметно лучше пятой команды чемпионата Турции. Свежее уж точно. Сказываются существенные игровые нагрузки на футболистах — к концу сборов они явно набрали форму. И дело даже не в результатах — можно побеждать и с ватными ногами.
Глушаков в матче с «Трабзонспором» часто оказывался даже выше Зе Луиша. Он и раньше подключался к атакам из глубины, в этом нет ничего нового, но в пятницу капитан будто бы отрабатывал этот прием — в одном из эпизодов мог забить головой.
Ближе к перерыву Промес реализовал пенальти, назначенный за снос Ломовицкого, и на австрийских трибунах
В середине второй половины под аплодисменты нескольких спартаковских фанатов на газоне появился Джикия. В
Хотя в самом конце встречи спартаковцы
«Трабзонспор» (Турция) — «СПАРТАК» (Россия) — 1:4 (1:2)
Голы: Родальега, 10 (1:0). Глушаков, 31 (1:1). Промес, 45+1 — с пенальти (1:2). Промес, 89 (1:3). Жиго, 90+1 (1:4).
«Трабзонспор»: Онур, Жоау Перейра, Хюсейин Тюркмен (Джем Акпинар, 84), Мустафа Акбаш, Ибаньес (Севинч, 80), Юсуф Языджи (Соса, 69), Онази (Батухан Артарслан, 59), Куцка (Джафер Тосун, 69), Абдюлькадир Пармак, Олджай (Новак, 69), Родальега (Шейдаев, 74).
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Джикия, 63), Комбаров (Мельгарехо, 71), Ломовицкий, Глушаков (Тимофеев, 71), Фернанду (Еременко, 49), Ханни (Попов, 71), Промес, Зе Луиш (Педро Роша, 71).
Предупреждение: Ибаньес, 64.
20 июля. Филлах. Стадион «Villach-Lind».