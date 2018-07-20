«Спартак» страшен: девятая победа на сборах

Во время чемпионата мира трудно поверить в то, что где-то еще бурлит футбольная жизнь. Еще сложнее осознать, что где-то вовсю играют топ-клубы из России. «Спартак», например, в пятницу проводил уже десятый товарищеский матч в это межсезонье. И не последний: Массимо Каррера решил этим летом проводить спаренные игры разными составами, так что уже в субботу красно-белым предстоит следующая и заключительная встреча — с «Ашдодом».

До начала чемпионата России всего неделя, так что Каррера уже должен наигрывать модель основного состава. И очевидно, что прототип «старта» на матч первого тура с «Оренбургом» болельщики увидели как раз в пятничной встрече с «Трабзонспором». Промес, Зе Луиш, Ханни, Глушаков, Фернанду, Комбаров и Ещенко — всех их привычно видеть в основе. Но что с остальными?

Селихов все еще восстанавливается от тяжелой травмы, так что его место в начале сезона займет либо Ребров, либо 20-летний Максименко, который и играл в пятницу. В первом тайме он пропустил гол со штрафного, но, если верить неудачным ракурсам видеоповторов, голкипера сбил с толку рикошет.

Центр защиты тоже необычен для «Спартака» Карреры. Боккетти — явно временный вариант, ведь Джикия еще не набрал форму, а Кутепов не вернулся из отпуска. Но новичок Жиго на сборах выглядит уверенно, хотя с первым пасом у француза не все в порядке — еще в первом тайме в паре эпизодов он ошибся с раскруткой позиционных атак. Несмотря на это, Жиго наверняка будет играть в основе в ближайшем сезоне.

А на правом фланге атаки закрепился 20-летний Ломовицкий. В прошлом сезоне юный хавбек не играл в премьер-лиге — у него даже страницы в русской «Википедии» нет. Но в ближайший месяц реактивный и техничный хавбек определенно дебютирует за взрослую команду — на сборах он производит солидное впечатление и, в частности, в матче с «Трабзонспором» Ломовицкий умело заработал пенальти в конце первого тайма.

До перерыва «Спартак» смотрелся заметно лучше пятой команды чемпионата Турции. Свежее уж точно. Сказываются существенные игровые нагрузки на футболистах — к концу сборов они явно набрали форму. И дело даже не в результатах — можно побеждать и с ватными ногами. Красно-белые же легковесны, а взаимопонимание у них и так высоко — это видно по трехходовке Комбаров — Промес — Глушаков, приведшей к первому голу.

Глушаков в матче с «Трабзонспором» часто оказывался даже выше Зе Луиша. Он и раньше подключался к атакам из глубины, в этом нет ничего нового, но в пятницу капитан будто бы отрабатывал этот прием — в одном из эпизодов мог забить головой.

Ближе к перерыву Промес реализовал пенальти, назначенный за снос Ломовицкого, и на австрийских трибунах кто-то закричал: «Антоха, молодец!» Но спустя пару минут у спартаковцев уже появился повод для беспокойства: как только прозвучал свисток на перерыв, на газон рухнули Зе Луиш и Фернанду. Оба вышли на втором тайм, но бразильца почти сразу заменили на Сергея Еременко.

В середине второй половины под аплодисменты нескольких спартаковских фанатов на газоне появился Джикия. В общем-то, замены — это единственное, что стоит упоминания во втором тайме. Конечно, «Спартак» не играл на удержание счета — на сборах этим заниматься просто бессмысленно. Но остроты в действиях москвичей точно стало меньше.

Хотя в самом конце встречи спартаковцы все-таки сорвали жидкие овации трибун. Сперва Попов прострелил, Педро Роша пропустил мяч на Промеса — и тот забил. А за секунды до финиша Жиго установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Спартака».

«Трабзонспор» (Турция) — «СПАРТАК» (Россия) — 1:4 (1:2)

Голы: Родальега, 10 (1:0). Глушаков, 31 (1:1). Промес, 45+1 — с пенальти (1:2). Промес, 89 (1:3). Жиго, 90+1 (1:4).

«Трабзонспор»: Онур, Жоау Перейра, Хюсейин Тюркмен (Джем Акпинар, 84), Мустафа Акбаш, Ибаньес (Севинч, 80), Юсуф Языджи (Соса, 69), Онази (Батухан Артарслан, 59), Куцка (Джафер Тосун, 69), Абдюлькадир Пармак, Олджай (Новак, 69), Родальега (Шейдаев, 74).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Джикия, 63), Комбаров (Мельгарехо, 71), Ломовицкий, Глушаков (Тимофеев, 71), Фернанду (Еременко, 49), Ханни (Попов, 71), Промес, Зе Луиш (Педро Роша, 71).

Предупреждение: Ибаньес, 64.