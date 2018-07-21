СМИ: «Локомотив» предложил €8 млн за испанского футболиста «Барселоны» Видаля

Источник: Reuters

По информации издания, московский клуб готов заплатить €8 млн за 28-летнего игрока сразу и выплатить еще €2 млн в качестве бонусов за удачные выступления футболиста. Отмечается, что данное предложение не устраивает «Барселону». Испанский клуб хочет выручить за Видаля €10−13 млн.

Помимо российской команды на Видаля также претендуют итальянские клубы «Интер» и «Милан». Действующий контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2022 года.

Видаль является воспитанником «Эспаньола». В 2015 году испанец перешел в «Барселону» из «Севильи» за €17 млн. Вместе с каталонским клуб защитник дважды становился чемпионом Испании и три раза завоевывал Кубок страны. В сезоне-2017/18 Видаль провел 25 игр в разных турнирах и отметился двумя забитыми мячами.