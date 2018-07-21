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11:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Локомотив» предложил €8 млн за испанского футболиста «Барселоны» Видаля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» предложил €8 млн за испанского защитника «Барселоны» Алеиша Видаля. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

По информации издания, московский клуб готов заплатить €8 млн за 28-летнего игрока сразу и выплатить еще €2 млн в качестве бонусов за удачные выступления футболиста. Отмечается, что данное предложение не устраивает «Барселону». Испанский клуб хочет выручить за Видаля €10−13 млн.

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Помимо российской команды на Видаля также претендуют итальянские клубы «Интер» и «Милан». Действующий контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до 2022 года.

Видаль является воспитанником «Эспаньола». В 2015 году испанец перешел в «Барселону» из «Севильи» за €17 млн. Вместе с каталонским клуб защитник дважды становился чемпионом Испании и три раза завоевывал Кубок страны. В сезоне-2017/18 Видаль провел 25 игр в разных турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

В прошедшем сезоне «Локомотив» стал чемпионом России и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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