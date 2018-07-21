ФК ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась на домашнем стадионе московской команды. Голами отметились полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов и черногорский нападающий красноярской команды Марко Обрадович.

Игра с «Енисеем» стала пятой для московской команды в межсезонье. Ранее ЦСКА сыграл вничью с австрийским клубом «Адмира Ваккер» (1:1), уступил датскому «Копенгагену» (1:4), проиграл немецкому «Гамбургу» (0:1) и одержал победу над турецким «Бешикташем» (4:1).

Во время предсезонных сборов красноярский клуб сыграл вничью с боснийской командой «Зриньски» (1:1), уступил «Уралу» (0:2) и одержал победы над «Долгопрудным» (2:1), «Анжи» (4:0) и хорватской «Горицей» (3:2).

ЦСКА откроет сезон матчем за Суперкубок России, в котором сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля.