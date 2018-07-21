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15:43 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Алексей Парамонов передал свои награды в музей ФК «Спартак»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший футболист «Спартака», олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Алексей Парамонов передал некоторые из своих спортивных наград в музей московского клуба. Об этом сообщает с места событий корр. ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Парамонов вручил директору музея Алексею Матвееву, в частности, медали за победы в чемпионате СССР и подвеску за победу на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.

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Медаль за победу в Играх прославленный ветеран передал в музей в 2016 году во время его открытия.

«Я уважаю “Спартак”, отдал ему почти всю жизнь, поэтому стараюсь, если есть любая возможность, поддержать клуб, его уровень, класс команды-лидера. С большим удовольствием вручаю почти все свои награды музею “Спартака”, — сказал Парамонов. — Когда я встаю по утрам — неважно, хорошо ли я себя чувствую или плохо — я всегда остаюсь в рядах этого великого клуба».

«От лица клуба и его болельщиков хочу вас поблагодарить, Алексей Александрович, — ответил Матвеев. — Вы один из тех, кто ковал славную победную историю нашего клуба. Вам посчастливилось играть в уникальной команде, в которой были собраны сразу десять олимпийских чемпионов. Спасибо огромное».

Парамонов в составе «Спартака» провел тринадцать сезонов (1947−1959), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. С красно-белыми он стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем и двукратным финалистом Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной СССР Парамонов принял участие в 13 встречах и стал олимпийским чемпионом 1956 года.

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