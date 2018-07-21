Несколько тысяч болельщиков поддержали футболистов ЦСКА и «Енисея» в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

После окончания чемпионата мира в России прошло меньше недели, а клубный футбол уже на полных порах занимает свою привычную нишу в жизни болельщиков. После феерического мирового первенства ожидается значительный рост интереса россиян к отечественному футбольному чемпионату. Матч между ЦСКА и «Енисеем» стал этому подтверждением, так как на товарищеский матч команд пришли несколько тысяч человек. Официальных данных по количеству болельщиков не оказалось ввиду статуса матча и свободного входа на стадион, однако была заполнена значительная часть одной из боковых трибун.

В составе армейцев на поле с первых минут вышел полузащитник Алан Дзагоев, который вместе со сборной России дошел до ¼ финала чемпионата мира, его болельщики поприветствовали особенно тепло. 28-летний футболист провел на газоне весь первый тайм и вполне логично выглядел ключевым игроком ЦСКА. Кроме того, дебютный матч в футболке армейского клуба полностью провел другой участник мирового первенства — исландский защитник Хердур Магнуссон.

Интересным оказался и состав «Енисея», который серьезно обновился по сравнению с прошлым сезоном. В частности, в матче с ЦСКА за красноярцев дебютировал полузащитник Александр Зотов, об аренде которого из московского «Динамо» было объявлено только в пятницу. Футболиста, два сезона отыгравшего в составе бело-голубых, в перерыве тепло поприветствовал форвард «Динамо» Кирилл Панченко, который посетил матч ЦСКА и «Енисея» в качестве зрителя.

Болельщики «Енисея» также присутствовали на матче и, несмотря на свою немногочисленность, активно поддерживали красноярцев, порой не уступая в этом хозяевам поля. «Сегодняшняя игра реально здорово прошла в плане поддержки болельщиков, не ожидал такого. После чемпионата мира было некоторое опустошение, особенно после вылета наших, но теперь настроение получше. Как говорится, действительно футбол жив», — сказал корреспонденту ТАСС москвич Виталий.

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Почетный гость Игнашевич

Состав ЦСКА в матче с «Енисеем» наверняка выглядел очень непривычно для тех, кто пристально не следит за выступлениями клуба. Капитан команды вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Александр Головин, участвовавшие в чемпионате мира, не были в заявке на игру. При этом не утихают слухи относительно ухода последнего из ЦСКА в один из европейских клубов, в числе которых значатся «Монако», английский «Челси» и итальянский «Ювентус».

Главные гвардейцы и ветераны ЦСКА последних лет защитники Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие теперь вовсе не являются игроками команды. Если у Березуцких закончились контракты с клубом, то Игнашевич после отличного выступления на чемпионате мира завершил игровую карьеру — 14 июля футболисту исполнилось 39 лет.

Как признавался сам Игнашевич, он планирует стать успешным тренером, а пока легенда ЦСКА как почетный гость присутствовал на товарищеском матче армейцев с «Енисеем». Болельщики несколько раз скандировали «Сергей Игнашевич!» в честь игрока, отдавшего 15 лет красно-синим.

После матча болельщики ЦСКА получили возможность ближе познакомиться с молодым поколением армейского клуба — автограф-сессию провели 20-летние нападающий Федор Чалов и полузащитник Хетаг Хосонов.

Если Хосонову только предстоит завоевать себе место в стартовом составе ЦСКА, то Чалов резонно представляется основным форвардом команды в ближайшее время. Помимо успешного выступления во второй половине прошлого сезона, он был включен в расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018, однако в итоговую заявку на турнир не попал.

Что ждет команды на старте сезона

С самого начала официальной части сезона-2018/19 и ЦСКА, и «Енисей» ждут крайне непростые матчи. Армейцы уже 27 июля могут выиграть первый трофей — им предстоит побороться с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Матч за титул состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 21:30 мск.

Уже через несколько дней — 31 июля — ЦСКА стартует в чемпионате России выездной игрой с самарскими «Крыльями Советов». Календарь первых туров национального первенства не сулит армейцам встреч с главными фаворитами турнира, однако после чемпионата мира и настоящего футбольного бума любая команда может преподнести сюрприз. Стоит отметить, что уже в третьем туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА вновь сыграет с «Енисеем», но теперь на выезде.

В сентябре армейцам предстоит начать выступление на максимальном уровне нагрузки, так как команда является участником группового этапа Лиги чемпионов как серебряный призер прошлого чемпионата России. Жеребьевка групповой стадии запланирована на 30 августа, а 18 и 19 сентября состоятся матчи первого тура основного турнира.

Что касается «Енисея», то команде до еврокубковых игр пока далековато. Красноярцы стали бронзовыми призерами прошлого первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые в истории примут участие в РФПЛ.