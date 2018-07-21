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16:32 (мск), источник: ТАСС

Защитник ЦСКА Магнуссон назвал РФПЛ сильным турниром и сравнил ее с чемпионатом Англии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу является сильным турниром и похож на Английскую премьер- лигу накалом борьбы и физической мощью игроков. Такое мнение журналистам высказал защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон, который перешел в армейский клуб летом из английского «Бристоля».

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в субботу провел заключительный товарищеский матч перед стартом сезона, сыграв на своем поле вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 1:1. Для Магнуссона, который участвовал в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Исландии, эта встреча стала дебютной за армейский клуб.

«Очень мне понравилось, великолепные ощущения от первого матча. Я следил за выступлениями российских команд, могу сказать, что Российская премьер-лига очень сильная и боевая. Она похожа на английский чемпионат, потому что много идет борьбы, надо быть физически очень крепкими, чтобы здесь играть. Турнир изобилует сильными командами, очень приятно переехать в такой чемпионат», — сказал Магнуссон.

«У нас очень молодая команда, и каждый из наших футболистов практически лидер сам по себе. Так получилось, что сейчас я один из самых возрастных игроков (Магнуссону 25 лет — прим. ТАСС), поэтому стараюсь совершенствовать свой персональный уровень игры и подсказывать партнерам, чтобы все росли и прибавляли в общекомандном плане. Я никого не боюсь, сейчас я уже русский, а русская ментальность в этом и заключается, что здесь все — бойцы», — отметил Магнуссон.

Исландский защитник признался, что оказался впечатлен поддержкой болельщиков в товарищеском матче — встречу посетили несколько тысяч человек. «Я уже знал, что у ЦСКА очень хорошие болельщики. Они скандируют весь матч и никогда не утихают, это просто фантастическая атмосфера. Мы играем для болельщиков, хотел бы их поблагодарить, всегда стремимся подарить им радость от побед», — подчеркнул Магнуссон.

«Когда я впервые узнал об интересе ЦСКА, то сразу понял, что речь идет о лучшей команде Москвы. Это очень большой и именитый клуб, я был очень горд, что такая команда обратила на меня внимание. С удовольствием свяжу свою жизнь с Москвой — это замечательный город. Надеюсь, быстро адаптируюсь и не будет никаких проблем, к невыносимому трафику тоже можно быстро привыкнуть», — заключил футболист.

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