Защитник ЦСКА Магнуссон назвал РФПЛ сильным турниром и сравнил ее с чемпионатом Англии

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в субботу провел заключительный товарищеский матч перед стартом сезона, сыграв на своем поле вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 1:1. Для Магнуссона, который участвовал в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Исландии, эта встреча стала дебютной за армейский клуб.

«Очень мне понравилось, великолепные ощущения от первого матча. Я следил за выступлениями российских команд, могу сказать, что Российская премьер-лига очень сильная и боевая. Она похожа на английский чемпионат, потому что много идет борьбы, надо быть физически очень крепкими, чтобы здесь играть. Турнир изобилует сильными командами, очень приятно переехать в такой чемпионат», — сказал Магнуссон.

«У нас очень молодая команда, и каждый из наших футболистов практически лидер сам по себе. Так получилось, что сейчас я один из самых возрастных игроков (Магнуссону 25 лет — прим. ТАСС), поэтому стараюсь совершенствовать свой персональный уровень игры и подсказывать партнерам, чтобы все росли и прибавляли в общекомандном плане. Я никого не боюсь, сейчас я уже русский, а русская ментальность в этом и заключается, что здесь все — бойцы», — отметил Магнуссон.

Исландский защитник признался, что оказался впечатлен поддержкой болельщиков в товарищеском матче — встречу посетили несколько тысяч человек. «Я уже знал, что у ЦСКА очень хорошие болельщики. Они скандируют весь матч и никогда не утихают, это просто фантастическая атмосфера. Мы играем для болельщиков, хотел бы их поблагодарить, всегда стремимся подарить им радость от побед», — подчеркнул Магнуссон.