Футболист ЦСКА Бекао испытывает недомогание и вернется к тренировкам в воскресенье

ЦСКА и «Енисей» в субботу провели заключительный товарищеский матч перед стартом чемпионата России. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене» и завершилась вничью — 1:1. Бекао оказался в заявке на игру, но наблюдал за матчем с трибуны, после чего общался с журналистами, имея медицинский компресс на правом колене.

«На самом деле, ничего серьезного, просто решили не рисковать пока, так как есть небольшое недомогание. Завтра уже вернусь к тренировочному процессу, но в этом матче не стали рисковать», — сообщил Бекао.

«Немного странные ощущения, когда футболист сидит на трибуне и смотрит матч, — продолжил бразилец. — Это очень неприятные чувства, потому что ты всегда хочешь быть на поле и помогать команде. Сидя, ты ничего сделать не можешь, просто переживаешь за них».

Бекао в июле перешел в ЦСКА на правах аренды из бразильского клуба «Байя», соглашение рассчитано на сезон-2018/19 и предусматривает опцию дальнейшего выкупа. «ЦСКА — очень большой клуб, в Бразилии о нем прекрасно все знают, слава гремит об этой команде. Понятно, насколько клуб велик, сколько трофеев он выиграл. Когда пришло предложение от ЦСКА, я даже ни секунды не раздумывал, сразу понимал значимость и величие этого клуба и с удовольствием принял предложение», — отметил футболист.