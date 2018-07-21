«Хотели предложить Сереже форму, чтобы сыграл». Игнашевич все еще с ЦСКА

Источник: Sport24

Репортаж Sport24 с «ВЭБ Арены», где ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с «Енисеем» (1:1). До матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» — меньше недели.

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Первый гол ЦСКА в Москве в новом сезоне организовали 20-летний Чалов и 23-летний Ефремов. Форвард, который сменил номер на девятый, превратил подачу Щенникова в скидку, и ее замкнул Ефремов. Когда-то Дмитрий играл против «Баварии» в Лиге чемпионов, а последний раз в официальном матче провел три года назад.

«Енисей» отыгрался с пенальти во втором тайме. Никита Чернов не сумел прервать передачу, а Илья Помазун срубил Артура Саркисова.

Поддержать «армейцев» пришло около восьми тысяч болельщиков. Вход на стадион был свободным, и одна из центральных трибун заполнилась почти полностью. Тем временем на противоположной трибуне присутствовали особые гости. За матчем наблюдали нападающий «Динамо», еще недавно выступавший за красно-синих, Кирилл Панченко и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Тренерский штаб «Енисея» во главе с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым тоже расположились на трибуне.

Но главный гостем на стадионе был Сергей Игнашевич. Пока твиттер «Енисея» искал бывшего защитника ЦСКА в составе на матч, Игнашевич занял место зрителя.

Дмитрий Ефремов: «Не могу описать эмоции от игре на новом стадионе ЦСКА»

Автор гола сказал, что заметил Игнашевича на трибуне: «Хотели предложить форму — думали, может, выйдет. Насколько его и Березуцких не хватает — увидим, когда начнется сезон. Надеюсь, не сильно».

— Как ощущаете себя в основном составе ЦСКА? — вопрос автору гола.

— Хорошо поработали на сборах. Уже поняли все требования Гончаренко. Официальные матчи покажут, действительно ли я в хорошей форме Посмотрим, как будет в Суперкубке. Там будем играть только на победу.

— Магнуссон сказал, что команда у ЦСКА очень молодая. Это плюс или минус?

— Да, опыта, наверное, мало. Но с каждым матчем будем прибавлять, и в командных действиях, и в индивидуальных. Наши лидеры — Дзагоев, Щенников, Васин, который скоро подойдет — в этом помогут.

— Дзагоев уже вернулся в расположение клуба. Поздравляли с успехом в сборной?

— Конечно. Могли и дальше пройти, и очень расстроились, как и вся страна, что не получалось. Теперь ждем, когда все сборники вернутся в ЦСКА.

— Каково вам впервые сыграть на новом стадионе за ЦСКА?

— Даже не знаю, как это описать. Совсем другие эмоции. А на официальных матчах поддержка будет еще круче, и я смогу ее ощутить. Дмитрий Ефремов

— Команда сильно изменилось за все время, что вы не играли за ЦСКА?

— Конечно. И тренер, и тактика. Почти половина состава ушла. Но все требования остались теми же. Привыкать не приходится, все нормально.

— Сегодня не играл Головин. Это можно воспринимать как намек?

— Давайте воздержусь от ответа. Пусть кто-то другой говорит официально, кто знает.

Хердур Магнуссон: «В Лиге чемпионов хочу встретиться с «Ювентусом»

Исландец провел дебютную игру за ЦСКА и выглядел ощутимо уверенне своего напарника Никиты Чернова. Иногда к ним в центр подтягивался кто-то из крайних — Щенников или капитан команды Набабкин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlfdTRpjdE5/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlfdTRpjdE5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Кадры первого тайма #ЦСКАЕнисей. Красно-синие впереди после гола Дмитрия Ефремова. . #мыЦСКА</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pfc_cska_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> PFC CSKA Moscow</a> (@pfc_cska_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-21T11:10:19+00:00">21 Июл 2018 в 4:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как оцените свой дебют? — вопрос Магнуссону.

— Я рад начать сезон, начать привыкать к игре. Всегда приятно, когда дебютируешь в составе. Ощущения отличные, жду не дождусь первого официального матча!

— Вы сегодня много подсказывали игрокам. Чувствуете себя лидером?

— У нас молодая команда и каждый игрок чувствует себя лидером. Я, наверное, один из старших, поэтому стараюсь помочь совершенствоваться не только себе, но и ребятам. Команда взрослеет и мы должны держаться вместе.

— Долго размышляли о переходе в ЦСКА?

— Когда услышал об интересе ЦСКА, я знал, что это крупнейшая команда в Москве. И лучшая! Это именитый клуб и я был горд, что они обратили внимание на меня.

— В «Ростове» сразу трое футболистов из Исландии. Советовались с ними?

— Ребята-исландцы из «Ростова» рассказали мне про Москву и ЦСКА. Так что это был легкий выбор. Они были рады моему переходу, много помогали. Сказали, что я однозначно должен принимать приглашение! Как только трансфер состоялся, все сразу начали мне звонить и поздравлять.

— Что-то знаете о российском футболе?

— Я следил за российским футболом и знаю, что тут есть несколько больших клубов. Но ЦСКА, конечно, лучший клуб из них! Следил за Лигой чемпионов. Знаю про дерби со «Спартаком». В том году ЦСКА дважды приезжал в Англию. В России играют в хороший футбол — это доказал чемпионат мира. РПЛ похожа на Англию: здесь нужна хорошая физика, идет много борьбы.

— Сильно ли отличается жизнь в России от Англии?

— Жизнь в Москве немного другая. Тут невероятные пробки! Еще здесь немного другой футбол, но тем не менее уровень хорош. Хердур Магнуссон

Надеюсь, быстро адаптироваться. Что касается сыгранности, все в порядке! Да, играть в первом матче сложно, но мы справились. Теперь я понимаю, как играет команда. В конце концов, сложности не только у меня, но и у команды — пришел новый игрок. Мы находимся в процессе становления, но в этом нет никаких проблем. Мы понимаем с партнерами, что можем друг другу дать. Продолжим сближаться и улучшать уровень взаимопонимания.

— Только что закончился чемпионат мира, на следующей неделе нам играть матч за Суперкубок. Эмоции остались?

— Для меня это исполнение еще одной мечты, как и чемпионат мира. Я мечтал об этом в детстве. Я все еще не могу поверить, что я в Москве, поэтому эмоции не угасли. Все как будто во сне! Мы будем бороться во всех турнирах за трофеи.

— Как вам поддержка болельщиков?

— Первое впечатление от поддержу болельщиков было невероятным! Знал, что тут хорошие болельщики, которые никогда не утихают. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня. Мы хотели победить, но получилась ничья. Немного разочарованы. Конечно, это всего лишь товарищеский матч, но ЦСКА хочет побеждать в каждом матче.

— С кем хотели бы сыграть в Лиге чемпионов?

— В Лиге чемпионов хотел бы встретиться с «Ювентусом» (это моя бывшая команда и многих я знаю, к тому же там теперь играет Роналду), да и с другими большими клубами: «Барселона», «Реал». С Роналду мы играли на чемпионате Европы. Так что у нас с ним 1:1. Интересно посмотреть, сможем ли мы противостоять большим клубам. Но в ЛЧ все соперники сильны. Ждем жеребьевку.

Родриго Бекао: «Все еще волнуюсь, переживу ли русские холода»

Бразильский защитник, который, как и Магнуссон, заменить кого-то из ветеранов, находился в заявке, но весь матч просидел на трибуне и даже не разминался.

— Ничего серьезного. Есть небольшое недомогание, но врачи решили не рисковать, — прокомментировал Бекао. — Завтра уже вернусь к тренировочному процессу. На самом деле, смотреть матч на трибуне для футболиста очень странно. Неприятные внутренние ощущения, потому что всегда хочется быть на поле и помогать партнерам по команде, играть. А ты просто сидишь, смотришь и переживаешь. Товарищеский матч показал, что команда сыгрывается. Мы находим новые связи и готовимся к основной части чемпионата.

— В ЦСКА давно не происходило таких больших изменений. Как команда сыгрывается накануне сезона?

— Все команды перестраиваются. Кто-то заканчивает карьеру, кто-то уходит, кто-то приходит новый. Мы не исключение. Пришли новые футболисты, но с каждой тренировкой взаимопонимание и уровень подготовки растут. Мы на правильном пути. Слушаем нашего тренера и стараемся выполнять все установки. На теоретических занятиях разбираемся игру. Процесс идет.

— Советовались ли с кем-то при переходе? В России играет много бразильцев.

— Когда я услышал о ЦСКА, принял приглашение не раздумывая. Ни с кем не советовался. В Бразилии все знают про этот клуб, слава о ЦСКА гремит. Не принять приглашение было нельзя. Все понимают, насколько он велик и сколько трофеев выиграл С Марио Фернандесом я еще не знаком, но, надеюсь, скоро познакомимся. С Витиньо знаком, но не так давно. Мы провели предсезонный сбор вместе и подружились. Он стал хорошим другом.

— С какими сложностями столкнулись в России?

— Самая большая — русский язык. Он очень сложный. И вопрос адаптации.

Нужно ежедневно решать какие-то бытовые проблемы. Поскорее бы они закончились, чтобы перестать отвлекаться от футбола. Ну и, конечно, я все еще волнуюсь из-за холодов: смогу ли я их пережить или нет. Родриго Бекао

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Дмитрий Аленичев: «Головину лучше выбрать «Монако»

Виктору Гончаренко после игры сказать было нечего. Тренеры «Енисея» тоже убегали от вопросов — Егор Титов говорить отказался, а Дмитрий Аленичев даже уточнил, точно ли кого-то интересуют его слова о прошедшем матче.

— Не хотелось бы выделять новичков. Это будет неправильно, — считает Аленичева. — Много их сегодня сыграло. Потихоньку притираются, начинают понимать, чего я от них хочу. Ещё потребуется много времени, чтобы наладить комбинационный футбол.

— Комплектование завершено?

— Ещё должен приехать Фегор Огуде. Сейчас у него проблемы с паспортом, с визой. Со дня на день должен прибыть.

— Как вам сегодня ЦСКА? Он все еще будет силой в чемпионате без Игнашевича и Березуцких?

— Конечно. Еще ведь вернутся сборники: Головин, Фернандес.

Заменить братьев будет очень сложно. Они играли вместе более десяти лет, и здорово. Проблемы у ЦСКА будут, но в клубе разберутся, состав укрепят. И учитывая, что ЦСКА — российский клуб, хочется, чтобы у него были сильные игроки и в середине поля после ухода Головина. Иначе Дзагоеву будет непросто.

— Кто будет фаворитами в предстоящем сезоне?

— Все те же: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит». «Краснодар», может, тоже, трудно сказать.

— «Челси» или «Монако» — куда бы посоветовали уйти Головину?

— Полагаю, если Саша уйдет в «Монако», то там у него будет больше игровой практики. Этот вариант был бы предпочтительнее. Дмитрий Аленичев