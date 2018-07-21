Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеры футболистов

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении Березуцких к болельщикам.

Алексей и Василий Березуцкие, которым 20 июня исполнилось 36 лет, являются воспитанниками московской школы «Смена», после которой попали в систему «Торпедо-ЗИЛ». Их профессиональная карьера началась в клубе «Торпедо-ЗИЛ», в котором Василий дебютировал в 1999 году, Алексей — на год позже. Алексей Березуцкий первую часть чемпионата России сезона-2001 провел в аренде в новороссийском «Черноморце», после чего перешел в ЦСКА, сыграв первый матч за новую команду только 8 мая 2002-го. Василий Березуцкий перешел в ЦСКА в 2002 году и дебютировал в составе клуба 17 июля в матче чемпионата России против «Крыльев Советов».

Оба брата являются шестикратными чемпионами страны, шестикратными обладателями Суперкубка России, обладателями Кубка УЕФА сезона-2004/05. Алексей шесть раз становился обладателем Кубка России, Василий — семь. Кроме того, Березуцкие являются семикратными серебряными и дважды бронзовыми призерами чемпионатов России в составе московского клуба.

Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за армейцев 531 матч, в которых отличился 14 раз.