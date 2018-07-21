Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича

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И все-таки. Почему они отказались вернуться в сборную перед чемпионатом мира? Боялись, что с такой командой ничего хорошего не светит? Понимали, что сами уже не могут принести максимум пользы? Не были в восторге от фигуры тренера, который несколько раз встречался с ними и уточнял: не передумали? Нет ответа.

Но ведь Сергей Игнашевич не отказался. Хотя в отличие от братьев не «приостанавливал», а полноценно завершил карьеру в национальной команде после провала на Евро-2016. Теперь же Сергей уходит из большого футбола как игрок-легенда, с именем которого связаны все большие победы современной России. Ну, не считая триумфа «Зенита» в Кубке УЕФА, просто потому что за «Зенит» он никогда не играл. А все остальное — пожалуйста. И еврокубок с Газзаевым, и матчи с Англией и Голландией при Хиддинке, и вот теперь — мощная финальная точка в виде уверенной и свежей не по годам игры против Испании и Хорватии.

А Березуцкие… Березуцкие уходят тихо, словно стесняясь. Этим летом их не видел никто. Они не выступали экспертами во время чемпионата мира, не давали никому интервью. Они не появились на сборах ЦСКА, при этом клуб никак не комментировал происходящее. Как будто все и так все должны были понять. Да и поняли, наверное.

Говорят, Березуцким предлагали еще год контракта в клубе. Причем на уважительных к их опыту условиям — никто не собирался истязать их нагрузками. Условно, после двух проведенных матчей третий они бы пропускали и восстанавливали силы.

Но братьям это уже не нужно. В чем мотивация? Лигу чемпионов с ЦСКА не выиграть, а на внутренней арене наследников в лице Васина и Чернова, а также викинга Магнуссона должно хватить. В сборной есть Кутепов, Джикия, тот же Васин — тоже справятся.

А компенсировать такой просчет с чемпионатом мира шансов нет. Можно отдыхать. Хотя кто знает, может, согласись они вернуться в сборную, и все сложилось бы для команды совсем иначе.

Остается только гадать. Но одно очевидно: Березуцкие уходят не через парадный вход. Клуб устроит им проводы, болельщики одарят овацией на предсезонной встрече.

Но не сомневаюсь, когда Алексей и Василий смотрели трансляцию с Воробьевых гор, где тысячи фанатов чествовали сборную и пели с ней хором гимн, им было не только радостно за страну и друзей, но и обидно за себя.

Филипп ПАПЕНКОВ.

ОБРАЩЕНИЕ БРАТЬЕВ БЕРЕЗУЦКИХ НА САЙТЕ ЦСКА

— 16 лет в одном клубе — невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.

После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени — все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.

Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами.

Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперед атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.

ПФК ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на ее становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодежь сможет достойно защищать цвета великого клуба.

В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелегком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнерам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры.

До встречи на ВЭБ Арене!