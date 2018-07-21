Гол Баринова помог «Локомотиву» победить «Акхисар Беледиеспор»

Автором первого мяча стал нападающий Элдер Барбоза, отличившийся на 45-й минуте. «Локомотив» сравнял счёт в начале второго тайма благодаря точному удару полузащитника Антона Миранчука. Победный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 80-й минуте.

27 июля «железнодорожники» проведут матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнётся в 21:30 по московскому времени.