Гол Баринова помог «Локомотиву» победить «Акхисар Беледиеспор»
Московский «Локомотив» в товарищеской игре победил турецкий клуб «Акхисар Беледиеспор». Встреча состоялась в Австрии на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 2:1.
Московский «Локомотив» в товарищеской игре победил турецкий клуб «Акхисар Беледиеспор». Встреча состоялась в Австрии на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 2:1.
Автором первого мяча стал нападающий Элдер Барбоза, отличившийся на 45-й минуте. «Локомотив» сравнял счёт в начале второго тайма благодаря точному удару полузащитника Антона Миранчука. Победный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 80-й минуте.
27 июля «железнодорожники» проведут матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнётся в 21:30 по московскому времени.
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