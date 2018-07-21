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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Баринова помог «Локомотиву» победить «Акхисар Беледиеспор»

Московский «Локомотив» в товарищеской игре победил турецкий клуб «Акхисар Беледиеспор». Встреча состоялась в Австрии на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 2:1.

Автором первого мяча стал нападающий Элдер Барбоза, отличившийся на 45-й минуте. «Локомотив» сравнял счёт в начале второго тайма благодаря точному удару полузащитника Антона Миранчука. Победный гол забил полузащитник Дмитрий Баринов на 80-й минуте.

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27 июля «железнодорожники» проведут матч за Суперкубок России с ЦСКА. Встреча состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнётся в 21:30 по московскому времени.

Сезон российской Премьер-Лиги команда Юрия Сёмина начнёт выездным матчем с «Уфой» 30 июля.

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