Спаллетти проэкзаменовал Семака: «Зенит» был не хуже «Интера»
Артём Дзюба впервые сыграл после чемпионата мира. Не забил.
Артём Дзюба впервые сыграл после чемпионата мира. Не забил.
Несколько лет назад Сергей Семак играл у Лучано Спаллетти в «Зените», а потом начал тренерскую карьеру в петербургском клубе в качестве ассистента итальянца. Семак со Спаллетти сохранили тёплые отношения, благодаря которым и стал возможен товарищеский матч
Этот спарринг стал последним в межсезонье для команды Семака, которая уже через неделю сыграет в 1-м туре чемпионата России с «Енисеем» в Тюмени. Третий австрийский сбор завершён, зенитовцы возвращаются домой. Интересно, что
У «Интера» предсезонка стартовала позже, чем у зенитовцев, поскольку и сезон для четвёртой команды Серии А начнётся позже. До этого «нерадзурри» сыграли два товарищеских матча с командами из Швейцарии: выиграли у «Лугано» — 3:0 и уступили «Сьону» — 0:2. Пока Спаллетти не может рассчитывать на отдыхающих после финала чемпионата мира хорватских полузащитников Марсело Брозовича и Ивана Перишича. Кроме того, травмы по ходу сбора получили
По всей видимости, Семак выпустил сегодня ту основу, которую готовит на «Енисей». При этом тактическая схема «Зенита» немного удивила. Она скорее напоминала классические 4−4−2 с парой Дзюба — Дриусси впереди. Себа располагался рядом с Артёмом, а не на фланге. В стартовом составе было пять россиян и шесть легионеров.
В предыдущих спаррингах команда Семака долго раскачивалась, а вот в Пизе попыталась сразу же начать агрессивно, прессинговать. С появлением Дзюбы «Зенита» внёс коррективы в игру, стал использовать больше длинных передач и ждать скидок, подборов мяча.
Впрочем,
Чувствовалось, что зенитовцы находятся в лучшем физическом состоянии. Но было сложно созидать
В перерыве Семак сделал только две перестановки, полностью обновив правый фланг за счёт Игоря Смольникова и Роберта Мака. Этот ход принёс выгоду. Правда, сперва «Зенит» пропустил в результате дикой ошибки в обороне, когда сразу два игрока «Интера» выбегали к воротам Лунёва. Миха Мевля прихватил рукой соперника — судья поставил пенальти. С «точки» забил не особо заметный до того Мауро Икарди. Однако команда Семака быстро превратила 1:2 в 2:2. Смольников с Шатовым вскрыли правый край, и Мак здорово разобрался в штрафной: не стал быстро бить, получив мяч, а улучшил позицию и лишь тогда выстрелил в ближнюю «девятку».
После часа матча количество замен возросло, игра стала больше напоминать спарринг из «предсезонки». Очень красивый гол забил дальним ударом Эрнани! Бразилец этим летом не в первый раз разряжает «пушку», о которой писали, когда он переходил в петербургский клуб. Но пятой победе