Спаллетти проэкзаменовал Семака: «Зенит» был не хуже «Интера»

Источник: fc-zenit.ru

Спаллетти признался в любви «Зениту»

Несколько лет назад Сергей Семак играл у Лучано Спаллетти в «Зените», а потом начал тренерскую карьеру в петербургском клубе в качестве ассистента итальянца. Семак со Спаллетти сохранили тёплые отношения, благодаря которым и стал возможен товарищеский матч сине-бело-голубых с «Интером». Лучано сказал в интервью официальному сайту миланского клуба: «Я люблю “Зенит”, и мне будет приятно увидеть знакомые лица. Для нас это полезная игра».

Этот спарринг стал последним в межсезонье для команды Семака, которая уже через неделю сыграет в 1-м туре чемпионата России с «Енисеем» в Тюмени. Третий австрийский сбор завершён, зенитовцы возвращаются домой. Интересно, что сине-бело-голубым для встречи с «Интером» пришлось ехать в Италию: игра состоялась на стадионе «Ромео Анконетани» в Пизе. Ранее «Зенит» победил «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), «Грассхоппер» (2:0) и «Дженоа» (3:2), но Семак в своём интервью акцентировал внимание не на результатах, а на проблемах: «Качество игры вызывает у нас много вопросов. Состав сильно меняется от игры к игре, пока мы не можем даже приблизительно использовать оптимальный состав по разным причинам».

«Интер» без Наингголана, Перишича и Брозовича

У «Интера» предсезонка стартовала позже, чем у зенитовцев, поскольку и сезон для четвёртой команды Серии А начнётся позже. До этого «нерадзурри» сыграли два товарищеских матча с командами из Швейцарии: выиграли у «Лугано» — 3:0 и уступили «Сьону» — 0:2. Пока Спаллетти не может рассчитывать на отдыхающих после финала чемпионата мира хорватских полузащитников Марсело Брозовича и Ивана Перишича. Кроме того, травмы по ходу сбора получили хавбек-новичок Раджа Наингголан, купленный за 38 млн евро у «Ромы», и многообещающий 20-летний нападающий Янн Карамо, кстати, сделавший дубль в ворота «Лугано». Зато во встрече с «Зенитом» имели возможность показать себя другие новички «Интера» — защитник Стефано де Врей («Лацио», свободный агент), полузащитники Квадво Асамоа («Ювентус», свободный агент), Маттео Политано («Сассуоло», аренда за 5 млн евро с правом выкупа) и нападающий Лаутаро Мартинес («Расинг», около 25 млн евро). Напомним, Политано год назад едва не переехал в Петербург, куда его звал Роберто Манчини.

4−4−2 от Семака

По всей видимости, Семак выпустил сегодня ту основу, которую готовит на «Енисей». При этом тактическая схема «Зенита» немного удивила. Она скорее напоминала классические 4−4−2 с парой Дзюба — Дриусси впереди. Себа располагался рядом с Артёмом, а не на фланге. В стартовом составе было пять россиян и шесть легионеров.

В предыдущих спаррингах команда Семака долго раскачивалась, а вот в Пизе попыталась сразу же начать агрессивно, прессинговать. С появлением Дзюбы «Зенита» внёс коррективы в игру, стал использовать больше длинных передач и ждать скидок, подборов мяча.

Впрочем, сине-бело-голубые всё равно относительно рано пропустили. «Интер» реализовал свой первый момент: Антонио Кандрева здорово пробил из-за штрафной в верхний дальний угол. Андрей Лунёв почему-то далеко вышел из ворот, возможно, сказывается пауза без игровой практики. Трибуны, на которых собралось около 10 тысяч болельщиков (и это на товарищеском матче!), разумеется, восторженно встретили гол «нерадзурри».

Чувствовалось, что зенитовцы находятся в лучшем физическом состоянии. Но было сложно созидать из-за тридцатиградусной жары и качества газона, не давали эффекта в том числе попытки использовать скорость Эмилиано Ригони и Эльмира Набиуллина на флангах. Тем не менее вскоре гости отыгрались. После аута защитник «Интера» вынес мяч к линии штрафной прямо в ноги никем не прикрытому Кристиану Нобоа.

«Пушка» Эрнани стреляет

В перерыве Семак сделал только две перестановки, полностью обновив правый фланг за счёт Игоря Смольникова и Роберта Мака. Этот ход принёс выгоду. Правда, сперва «Зенит» пропустил в результате дикой ошибки в обороне, когда сразу два игрока «Интера» выбегали к воротам Лунёва. Миха Мевля прихватил рукой соперника — судья поставил пенальти. С «точки» забил не особо заметный до того Мауро Икарди. Однако команда Семака быстро превратила 1:2 в 2:2. Смольников с Шатовым вскрыли правый край, и Мак здорово разобрался в штрафной: не стал быстро бить, получив мяч, а улучшил позицию и лишь тогда выстрелил в ближнюю «девятку».