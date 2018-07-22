93-летний ветеран «Спартака» подарил свои медали и награды музею клуба

В составе «Спартака» 93-летний Парамонов провел 13 сезонов (с 1947 по 1959 год), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Он является четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, двукратным серебряным призером чемпионатов СССР, трехкратным бронзовым призером чемпионатов СССР, двукратным финалистом Кубка СССР. В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в составе сборной Москвы — победителем Спартакиады народов СССР 1956 года.