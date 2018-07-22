Источник: «Локомотив» арендует Крыховяка у «ПСЖ» с опцией выкупа за 10 млн евро

По данным источника, «Локомотив» арендует Крыховяка с опцией выкупа за € 10 млн. «ПСЖ» хочет отбить хотя бы часть трансфера польского хавбека, который был приобретён у «Севильи» в 2016 году примерно за € 34 млн.