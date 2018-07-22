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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Локомотив» арендует Крыховяка у «ПСЖ» с опцией выкупа за 10 млн евро

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк всё ближе к переходу на правах аренды в «Локомотив», информирует L'Équipe.

Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор парижан Антеро Энрике и руководство московского клуба уточняют последние детали сделки.

По данным источника, «Локомотив» арендует Крыховяка с опцией выкупа за € 10 млн. «ПСЖ» хочет отбить хотя бы часть трансфера польского хавбека, который был приобретён у «Севильи» в 2016 году примерно за € 34 млн.

В сезоне-2017/18 Крыховяк на правах аренды играл за «Вест Бромвич». Команда заняла последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиге и вылетела в Чемпионшип. Гжегож принял участие в 27 матчах АПЛ, отметившись двумя результативными передачами.

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