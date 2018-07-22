Владелец «Спартака» рассказал о переизбытке игроков в команде
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что команде требуется усиление, но при этом признался, что в составе и так слишком много игроков.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что команде требуется усиление, но при этом признался, что в составе и так слишком много игроков.
«Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда
В нынешнее межсезонье состав «Спартака» пополнили двое новичков — французский защитник Самюэль Жиго и российский полузащитник Александр Ташаев. При этом другим защитником
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской