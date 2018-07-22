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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Владелец «Спартака» рассказал о переизбытке игроков в команде

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что команде требуется усиление, но при этом признался, что в составе и так слишком много игроков.

Источник: РИА "Новости"

«Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда еще-то? Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится», — заявил Федун.

В нынешнее межсезонье состав «Спартака» пополнили двое новичков — французский защитник Самюэль Жиго и российский полузащитник Александр Ташаев. При этом другим защитником красно-белых Ильей Кутеповым, дошедшим до четвертьфинала чемпионата мира-2018 вместе со сборной России, активно интересуются европейские клубы.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Красно-белые попали в Лигу чемпионов, но для участия в групповом этапе турнира должны будут пройти квалификацию.

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