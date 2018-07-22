Источник: Крыховяк подпишет контракт с «Локомотивом» 24 июля

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, 28-летний польский футболист должен прилететь в Москву в понедельник, после чего он пройдёт медосмотр и познакомиться с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым. А на следующий день Крыховяк поставит подпись под арендным соглашением с «Локомотивом», которое будет рассчитано на один год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» арендует Крыховяка с опцией выкупа за € 10 млн. «ПСЖ» хочет отбить хотя бы часть трансфера польского хавбека, который был приобретён у «Севильи» в 2016 году примерно за € 34 млн.