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18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Крыховяк подпишет контракт с «Локомотивом» 24 июля

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк подпишет арендное соглашение с «Локомотивом» во вторник, 24 июля, сообщает Sport.pl.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, 28-летний польский футболист должен прилететь в Москву в понедельник, после чего он пройдёт медосмотр и познакомиться с главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым. А на следующий день Крыховяк поставит подпись под арендным соглашением с «Локомотивом», которое будет рассчитано на один год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» арендует Крыховяка с опцией выкупа за € 10 млн. «ПСЖ» хочет отбить хотя бы часть трансфера польского хавбека, который был приобретён у «Севильи» в 2016 году примерно за € 34 млн.

В сезоне-2017/18 Крыховяк на правах аренды играл за «Вест Бромвич». Команда заняла последнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиге и вылетела в Чемпионшип. Гжегож принял участие в 27 матчах АПЛ, отметившись двумя результативными передачами.

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