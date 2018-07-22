Почему «Спартаку» нужно срочно продавать Промеса

Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми 8 августа 2014 года — то есть менее, чем через неделю, голландец начнет в «Спартаке» свой пятый сезон. Это очень большой срок, который намного превышает время выступлений форварда за воспитавший его «Твенте» (3 матча в чемпионате Нидерландов-2011/12 и полный розыгрыш-2013/14) и «Гоу Эхед Иглз» (аренда в 2012—2013 годах). Понятно, что в своих первых профессиональных командах Квинси не мог потерять мотивацию: молодому футболисту необходимо было вначале попадать в основной состав, потом в нем закрепляться, стремиться в сборную, показывать себя потенциальным покупателям.
Все эти факторы способствовали прогрессу Промесу и в Москве. Вот сухая статистика его выступлений: сезон-2014/15 -13 мячей плюс 3 голевые передачи в 29 официальных матчах; сезон-2015/16 — 18+7 в 32-х; чемпионский сезон-2016/17 — 12+11 в 29-ти; и, наконец, лучший по показателям сезон-2017/18 — 21+11 в 38-ми. И при этом множество индивидуальных призов, среди которых главный — обладатель официального звания «Игрок 2017 года», премии «СЭ», РФС и РФПЛ.
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Все это прекрасно. Кроме одного — в российской премьер-лиге Квинси достиг всего, чего можно. А разговоры о том, что Промес начал потихоньку «русеть» — то есть постепенно снижать требования к себе — начались еще до начала золотого для «Спартака» чемпионата. И с тех пор только усиливались. То, что доля истины в подобных рассуждениях имеется, подтверждалось игрой голландца. Да, забитые мячи и голевые пасы никуда не делись, но в какой-то момент Промес принялся выдавать их сериями: дубль после трехматчевого молчания, три ассиста после простоя в двух играх и так далее. Иногда казалось, что Квинси в составе нет — настолько глубоко он уходил в тень. При этом всегда рано или поздно возвращался, но такие периоды с течением времени учащались.
То, что у форварда наметились проблемы с мотивацией, наглядно продемонстрировала и Лига чемпионов.
В турнире-витрине Квинси выдал поразительный спектакль дома против «Севильи», добавив к двум голам столько же результативных передач. Но в остальных своих четырех встречах Промес был незаметен. И даже если вынести за скобки разгром красно-белых в Ливерпуле (0:7), когда несостоятельна оказалась вся команда, то два матча с нулем по системе «гол+пас» против «Марибора» особенно красноречивы. Ведь именно в таких играх должен все решать человек, который делает разницу. Но Квинси ее не обеспечил — и «Спартак» в результате двух ничьих лишился важнейших четырех очков. Именно их не хватило москвичам, чтобы обойти испанцев в борьбе за путевку в 1/8 финала. Третье же место обернулось Лигой Европы и двумя неудачами с «Атлетиком», когда Промес тоже промолчал и на «Открытие Арене», и на «Сан-Мамес».
То же самое происходило в двух ключевых встречах на финише российского сезона — голландец не набрал ни одного балла за результативность ни в полуфинале Кубка с «Тосно», ни в последнем туре с «Динамо». В обоих случаях спартаковцы уступили, лишившись трофея и прямой путевки в Лигу чемпионов соответственно.
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При этом нет никаких гарантий что какие-то стимулы способны «зажечь» Квинси в новом сезоне. Чемпионом становился, в главном клубном турнире участвовал, в сборную вызовут в любом случае — не настолько сейчас сильна Голландия, не попавшая на ЧМ-2018, чтобы разбрасываться такими исполнителями. Кубок страны? Это, увы, не стимул не только для Промеса, но и для подавляющего большинства футболистов и тренеров премьер-лиги.
Так что выход только один: срочно продавать Квинси, чтобы не получить «якорь», который, кстати, может встать на пути прогресса россиянина Ташаева, коллеги голландца по амплуа левого инсайда. Понятно желание руководства красно-белых получить за трансфер Промеса как можно больше, в идеале — прописанные в контракте 30 миллионов евро (предложения из Европы были, но до этой суммы не дотягивали, а китайское — для этой страны установлена планка в 50 миллионов — не устроило ни красно-белых, ни Квинси). Но здесь тот случай, когда промедление способно нанести больший вред, чем недополученная прибыль, и клубу, и самому футболисту. В конце концов, всех денег не заработаешь. В «Спартаке» умеют их считать и поэтому отлично это понимают.