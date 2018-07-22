Почему «Спартаку» нужно срочно продавать Промеса

Источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав КОРОТКИН

Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми 8 августа 2014 года — то есть менее, чем через неделю, голландец начнет в «Спартаке» свой пятый сезон. Это очень большой срок, который намного превышает время выступлений форварда за воспитавший его «Твенте» (3 матча в чемпионате Нидерландов-2011/12 и полный розыгрыш-2013/14) и «Гоу Эхед Иглз» (аренда в 2012—2013 годах). Понятно, что в своих первых профессиональных командах Квинси не мог потерять мотивацию: молодому футболисту необходимо было вначале попадать в основной состав, потом в нем закрепляться, стремиться в сборную, показывать себя потенциальным покупателям.

Все эти факторы способствовали прогрессу Промесу и в Москве. Вот сухая статистика его выступлений: сезон-2014/15 -13 мячей плюс 3 голевые передачи в 29 официальных матчах; сезон-2015/16 — 18+7 в 32-х; чемпионский сезон-2016/17 — 12+11 в 29-ти; и, наконец, лучший по показателям сезон-2017/18 — 21+11 в 38-ми. И при этом множество индивидуальных призов, среди которых главный — обладатель официального звания «Игрок 2017 года», премии «СЭ», РФС и РФПЛ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhwNyIQAU1w/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:42.20398593200469% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhwNyIQAU1w/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I can’t believe we lost yesterday. Still I’m very proud and grateful to receive the award of Best Player in Russia 2017 ?? Thanks all ????❤️ #QP10 #Spartak</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/qpromes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Quincy Promes</a> (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-19T13:16:14+00:00">19 Апр 2018 в 6:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все это прекрасно. Кроме одного — в российской премьер-лиге Квинси достиг всего, чего можно. А разговоры о том, что Промес начал потихоньку «русеть» — то есть постепенно снижать требования к себе — начались еще до начала золотого для «Спартака» чемпионата. И с тех пор только усиливались. То, что доля истины в подобных рассуждениях имеется, подтверждалось игрой голландца. Да, забитые мячи и голевые пасы никуда не делись, но в какой-то момент Промес принялся выдавать их сериями: дубль после трехматчевого молчания, три ассиста после простоя в двух играх и так далее. Иногда казалось, что Квинси в составе нет — настолько глубоко он уходил в тень. При этом всегда рано или поздно возвращался, но такие периоды с течением времени учащались.

То, что у форварда наметились проблемы с мотивацией, наглядно продемонстрировала и Лига чемпионов.

В турнире-витрине Квинси выдал поразительный спектакль дома против «Севильи», добавив к двум голам столько же результативных передач. Но в остальных своих четырех встречах Промес был незаметен. И даже если вынести за скобки разгром красно-белых в Ливерпуле (0:7), когда несостоятельна оказалась вся команда, то два матча с нулем по системе «гол+пас» против «Марибора» особенно красноречивы. Ведь именно в таких играх должен все решать человек, который делает разницу. Но Квинси ее не обеспечил — и «Спартак» в результате двух ничьих лишился важнейших четырех очков. Именно их не хватило москвичам, чтобы обойти испанцев в борьбе за путевку в 1/8 финала. Третье же место обернулось Лигой Европы и двумя неудачами с «Атлетиком», когда Промес тоже промолчал и на «Открытие Арене», и на «Сан-Мамес».

То же самое происходило в двух ключевых встречах на финише российского сезона — голландец не набрал ни одного балла за результативность ни в полуфинале Кубка с «Тосно», ни в последнем туре с «Динамо». В обоих случаях спартаковцы уступили, лишившись трофея и прямой путевки в Лигу чемпионов соответственно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiJV-hVAjXY/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.96296296296296% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiJV-hVAjXY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Protect me from all evil ??!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/qpromes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Quincy Promes</a> (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-29T07:28:51+00:00">29 Апр 2018 в 12:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом нет никаких гарантий что какие-то стимулы способны «зажечь» Квинси в новом сезоне. Чемпионом становился, в главном клубном турнире участвовал, в сборную вызовут в любом случае — не настолько сейчас сильна Голландия, не попавшая на ЧМ-2018, чтобы разбрасываться такими исполнителями. Кубок страны? Это, увы, не стимул не только для Промеса, но и для подавляющего большинства футболистов и тренеров премьер-лиги.