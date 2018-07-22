Кристиан Нобоа: Семак сказал, что даст мне шанс

Источник: РИА "Новости"

По словам игрока, на него рассчитывает новый главный тренер команды Сергей Семак.

— Что в прошлом году, что этим летом я чувствую себя одинаково, — начал Нобоа. Цели не изменились — я хочу играть за «Зенит». Я рад, что команду возглавил Семак. Мы много разговаривали, надеюсь, мне будут доверять.

— Ваш контракт с петербургской командой действует еще два года, но, памятуя о зимних событиях, вы возьметесь утверждать, что останетесь в «Зените»?



— Все возможно. До 1 сентября много времени, многое может поменяться. Но пока я здесь и у меня все хорошо. Я думаю, что остаюсь.

— О чем шла речь в первой беседе?