Гаджи Гаджиев: Российский футбол болен. Это касается не только «Анжи»
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что в российском футболе существуют серьезные проблемы.
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что в российском футболе существуют серьезные проблемы.
По мнению 72-летнего специалиста, они вызваны финансовыми причинами.
— Угроза прекращения существования касается не только «Анжи», — цитирует Гаджиева газета «Молодежь Дагестана». — Наш российский футбол сегодня болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции.
Еще одной причиной подобной ситуации Гаджиев считает небольшие доходы клубов от телетрансляций.
— В Нидерландах бюджет среднего клуба — 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. У нас же этого нет. У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки — раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы, — сказал специалист.
Напомним, ранее сообщалось, что «Анжи» испытывает значительные финансовые трудности.