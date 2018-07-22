Гаджи Гаджиев: Российский футбол болен. Это касается не только «Анжи»

— В Нидерландах бюджет среднего клуба — 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. У нас же этого нет. У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки — раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы, — сказал специалист.