Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Краснодар-21
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Тамбов2
Футбол. Кубок России
18:00
Атом0
Металлург Лп1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки0
Томь1
Футбол. Кубок России
16:00
Автофаворит0
Луки-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Шинник2
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
19:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гаджи Гаджиев: Российский футбол болен. Это касается не только «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что в российском футболе существуют серьезные проблемы.

Источник: РИА "Новости"

По мнению 72-летнего специалиста, они вызваны финансовыми причинами.

— Угроза прекращения существования касается не только «Анжи», — цитирует Гаджиева газета «Молодежь Дагестана». — Наш российский футбол сегодня болен. Болен по той простой причине, что не отрегулированы финансовые механизмы. Поэтому многие клубы сходят с дистанции.

Еще одной причиной подобной ситуации Гаджиев считает небольшие доходы клубов от телетрансляций.

— В Нидерландах бюджет среднего клуба — 30 миллионов евро. Из них 25 миллионов приносят доходы от телетрансляций и рекламы. У нас же этого нет. У нас телевидение по сравнению с этими странами платит копейки — раз в 30 меньше, чем в любой развитой футбольной стране. Вот такой итог, так мы теряем клубы, — сказал специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что «Анжи» испытывает значительные финансовые трудности.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Убит призер Олимпиады в Сочи
"Арсенал" и "Челси" проиграли борьбу за Головина
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики
Источник: Игрок «ПСЖ» подпишет контракт с «Локомотивом» 24 июля
Хэмилтон выиграл Гран-при Германии
Тренеры ЧМ: Сампаоли уволили, Тите и Даличу предлагают остаться
Почему «Спартаку» нужно срочно продавать Промеса
Усик поблагодарил отца Ломаченко: Папаченко — герой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка