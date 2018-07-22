Источник: Бадель решил перейти в «Ньюкасл», несмотря на интерес «Зенита»
Полузащитник Милан Бадель принял решение продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».
Полузащитник Милан Бадель принял решение продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».
Об этом сообщил Tuttomercatoweb со ссылкой на Daily Mirror.
Ранее 29-летним игроком интересовались «Зенит» и «Милан». По информации издания, оба клуба выбыли из борьбы за хавбека.
Бадель провёл в минувшем сезоне чемпионата Италии 27 матчей за «Фиорентину» и отметился двумя забитыми мячами. Милан стал свободным агентом по окончании срока действия контракта с итальянским клубом.
На завершившемся в России мировом первенстве полузащитник помог сборной Хорватии дойти до финала турнира. Он принял участие в трёх матчах и забил один гол.