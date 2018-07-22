Источник: Бадель решил перейти в «Ньюкасл», несмотря на интерес «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил Tuttomercatoweb со ссылкой на Daily Mirror.

Ранее 29-летним игроком интересовались «Зенит» и «Милан». По информации издания, оба клуба выбыли из борьбы за хавбека.

Бадель провёл в минувшем сезоне чемпионата Италии 27 матчей за «Фиорентину» и отметился двумя забитыми мячами. Милан стал свободным агентом по окончании срока действия контракта с итальянским клубом.