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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Бадель решил перейти в «Ньюкасл», несмотря на интерес «Зенита»

Полузащитник Милан Бадель принял решение продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил Tuttomercatoweb со ссылкой на Daily Mirror.

Ранее 29-летним игроком интересовались «Зенит» и «Милан». По информации издания, оба клуба выбыли из борьбы за хавбека.

Бадель провёл в минувшем сезоне чемпионата Италии 27 матчей за «Фиорентину» и отметился двумя забитыми мячами. Милан стал свободным агентом по окончании срока действия контракта с итальянским клубом.

На завершившемся в России мировом первенстве полузащитник помог сборной Хорватии дойти до финала турнира. Он принял участие в трёх матчах и забил один гол.

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