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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Масалитин: ЦСКА ждёт перестройка и непростой сезон, команду будет лихорадить

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно изменений в составе «армейцев».

Источник: РИА "Новости"

«ЦСКА ждёт большая перестройка и непростой сезон. Думаю, первое время команду всё-таки будет лихорадить. По сути, ушли и могут уйти практически все лидеры, за исключением Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева. Нужно смотреть, что будет происходить во время трансферного окна. А представление о том, на что способны новички команды мы, наверное, получим в ходе матча за Суперкубок России против «Локомотива».

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В любом случае, клубу необходимо продолжать изучать трансферный рынок. Ещё неизвестно, как заиграют те, кто в прошлом году был на вторых ролях, и как адаптируются к новым реалиям новички. Интересно будет посмотреть, вокруг кого будет строиться ЦСКА, — приводит слова эксперта Rusfootball.

Также Масалитин считает, что ЦСКА затянул с переменами в составе.

«В ЦСКА с переменами, честно говоря, тянули до последнего. Всем было понятно, что братья Березуцкие и Игнашевич вот-вот уйдут. И в таких условиях всё-таки стоило обкатывать молодёжь. Да и под руководством братьев и Игнашевича они быстрые бы росли. А теперь молодых и новичков бросят, а там — выплывут — не выплывут… стоило раньше заняться этим вопросом», — сказал Масалитин.

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