Масалитин: ЦСКА ждёт перестройка и непростой сезон, команду будет лихорадить

Источник: РИА "Новости"

«ЦСКА ждёт большая перестройка и непростой сезон. Думаю, первое время команду всё-таки будет лихорадить. По сути, ушли и могут уйти практически все лидеры, за исключением Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева. Нужно смотреть, что будет происходить во время трансферного окна. А представление о том, на что способны новички команды мы, наверное, получим в ходе матча за Суперкубок России против «Локомотива».

В любом случае, клубу необходимо продолжать изучать трансферный рынок. Ещё неизвестно, как заиграют те, кто в прошлом году был на вторых ролях, и как адаптируются к новым реалиям новички. Интересно будет посмотреть, вокруг кого будет строиться ЦСКА, — приводит слова эксперта Rusfootball.

Также Масалитин считает, что ЦСКА затянул с переменами в составе.