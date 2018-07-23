Масалитин: ЦСКА ждёт перестройка и непростой сезон, команду будет лихорадить
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно изменений в составе «армейцев».
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно изменений в составе «армейцев».
«ЦСКА ждёт большая перестройка и непростой сезон. Думаю, первое время команду
В любом случае, клубу необходимо продолжать изучать трансферный рынок. Ещё неизвестно, как заиграют те, кто в прошлом году был на вторых ролях, и как адаптируются к новым реалиям новички. Интересно будет посмотреть, вокруг кого будет строиться ЦСКА, — приводит слова эксперта Rusfootball.
Также Масалитин считает, что ЦСКА затянул с переменами в составе.
«В ЦСКА с переменами, честно говоря, тянули до последнего. Всем было понятно, что братья Березуцкие и Игнашевич