Ивелин Попов: Я говорил с Каррерой — остаюсь в «Спартаке»

— У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в «Спартаке», — сказал Попов. — На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс — с нетерпением ждем начала чемпионата.
По поводу новостей о переговорах с «Бурсаспором», могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу.
Напомним, вторую часть сезона-2017/18 Попов провел в аренде в «Рубине», проведя 9 матчей и забив 4 гола. По окончании срока аренды футболист вернулся в «Спартак», с которым его связывает контракт до конца сезона-2018/19.