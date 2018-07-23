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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ивелин Попов: Я говорил с Каррерой — остаюсь в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сообщил «СЭ», что не собирается покидать московский клуб. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что «Бурсаспор» ведет переговоры с 30-летним болгарским хавбеком красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

— У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в «Спартаке», — сказал Попов. — На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс — с нетерпением ждем начала чемпионата.

По поводу новостей о переговорах с «Бурсаспором», могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу.

Напомним, вторую часть сезона-2017/18 Попов провел в аренде в «Рубине», проведя 9 матчей и забив 4 гола. По окончании срока аренды футболист вернулся в «Спартак», с которым его связывает контракт до конца сезона-2018/19.

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