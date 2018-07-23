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13:02 (мск), источник: Р-Спорт

Семак отказал в дополнительном отдыхе футболистам «Зенита», игравшим на ЧМ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отказался предоставить дополнительный отдых футболистам, игравшим за сборную России по футболу на чемпионате мира, сообщил нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где 7 июля в серии пенальти уступила команде Хорватии. Дзюба, Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Далер Кузяев и Александр Ерохин, выступавшие на турнире, 15 июля отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию наравне с остальными одноклубниками.

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«Всего шесть дней получилось (отдохнуть). Ребята из сборной попросили позвонить Сергею Богдановичу (Семаку), поговорить с ним: как, что, чего. Сказал, что хотели бы побольше отдохнуть, потому что морально и физически очень устали — все-таки 50 дней на сборах. Сергей Богданович выразил свои планы и идеи. Из огромного уважения к нему мы приняли решение, что пойдем навстречу», — заявил Дзюба, чьи слова приводит официальный сайт «Зенита».

«И по-человечески, и вообще он сказал, что было бы правильно, если бы мы приехали — значит надо ехать, не надо задавать лишних вопросов. Все очень сильно уважают этого человека», — отметил форвард.

Дзюба подчеркнул, что, несмотря на моральную усталость, находится в хорошей физической форме. «Невозможно растерять форму за неделю, так-то физически я себя чувствую очень хорошо. С моральной точки зрения — трудно переключиться, немножко не понимаешь, что происходит от мыслей о том, что дальше делать в своей карьере. Вот это немного отвлекало поначалу, но что будет — то будет. Морально я уже здесь, готовлюсь к началу сезона», — сказал он.

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