Семак отказал в дополнительном отдыхе футболистам «Зенита», игравшим на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где 7 июля в серии пенальти уступила команде Хорватии. Дзюба, Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Далер Кузяев и Александр Ерохин, выступавшие на турнире, 15 июля отправились с «Зенитом» на сбор в Австрию наравне с остальными одноклубниками.

«Всего шесть дней получилось (отдохнуть). Ребята из сборной попросили позвонить Сергею Богдановичу (Семаку), поговорить с ним: как, что, чего. Сказал, что хотели бы побольше отдохнуть, потому что морально и физически очень устали — все-таки 50 дней на сборах. Сергей Богданович выразил свои планы и идеи. Из огромного уважения к нему мы приняли решение, что пойдем навстречу», — заявил Дзюба, чьи слова приводит официальный сайт «Зенита».

«И по-человечески, и вообще он сказал, что было бы правильно, если бы мы приехали — значит надо ехать, не надо задавать лишних вопросов. Все очень сильно уважают этого человека», — отметил форвард.