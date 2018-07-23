Чорлука женился на участнице Евровидения
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука женился на певице Франке Баталич. Она представляла Хорватию на конкурсе Евровидение-2018.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука женился на певице Франке Баталич. Она представляла Хорватию на конкурсе Евровидение-2018.
На свадьбе побывал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
После свадьбы Чорлука вылетел в Москву, чтобы вместе с «Локомотивом» готовиться к старту сезона.
«Извини, Франка, медового месяца у нас не будет», — написал игрок в своем инстаграме.