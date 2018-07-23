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13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Чорлука женился на участнице Евровидения

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука женился на певице Франке Баталич. Она представляла Хорватию на конкурсе Евровидение-2018.

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На свадьбе побывал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

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После свадьбы Чорлука вылетел в Москву, чтобы вместе с «Локомотивом» готовиться к старту сезона.

«Извини, Франка, медового месяца у нас не будет», — написал игрок в своем инстаграме.

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