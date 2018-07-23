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19:11 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет прокомментировал возможный переход в алматинский «Кайрат»

Нападающий сборной Казахстана по футболу и российского клуба «Уфа» Еркебулан Сейдахмет прокомментировал возможность своего возвращения в казахстанскую премьер-лигу, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний форвард может перейти в алматинский «Кайрат» на правах аренды.

«Нет, слухи», — написал Сейдахмет в своем аккаунте в Instagram, отвечая на вопрос о возможном трансфере.

Напомним, в феврале 2018-го Сейдахмет перешел в «Уфу», подписав долгосрочный контракт. В российской премьер-лиге казахстанец провел два матча, но последние пять туров пропустил из-за травмы.

В марте Сейдахмет дебютировал в сборной Казахстана и сразу же забил Венгрии (3:2) в товарищеской игре, став самым юным автором гола в истории национальной команды.

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