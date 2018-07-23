Сейдахмет прокомментировал возможный переход в алматинский «Кайрат»

Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний форвард может перейти в алматинский «Кайрат» на правах аренды.

«Нет, слухи», — написал Сейдахмет в своем аккаунте в Instagram, отвечая на вопрос о возможном трансфере.

Напомним, в феврале 2018-го Сейдахмет перешел в «Уфу», подписав долгосрочный контракт. В российской премьер-лиге казахстанец провел два матча, но последние пять туров пропустил из-за травмы.