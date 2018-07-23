Сейдахмет прокомментировал возможный переход в алматинский «Кайрат»
Нападающий сборной Казахстана по футболу и российского клуба «Уфа» Еркебулан Сейдахмет прокомментировал возможность своего возвращения в казахстанскую
Нападающий сборной Казахстана по футболу и российского клуба «Уфа» Еркебулан Сейдахмет прокомментировал возможность своего возвращения в казахстанскую
Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний форвард может перейти в алматинский «Кайрат» на правах аренды.
«Нет, слухи», — написал Сейдахмет в своем аккаунте в Instagram, отвечая на вопрос о возможном трансфере.
Напомним, в феврале 2018-го Сейдахмет перешел в «Уфу», подписав долгосрочный контракт. В российской
В марте Сейдахмет дебютировал в сборной Казахстана и сразу же забил Венгрии (3:2) в товарищеской игре, став самым юным автором гола в истории национальной команды.