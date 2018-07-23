«Локомотив» награжден золотыми медалями чемпионата России по футболу

«Локомотив» в прошлом сезоне впервые за 14 лет стал чемпионом России. Второе место занял ЦСКА, третье — «Спартак».

Награждение состоялось на «РЖД-Арене» в Москве во время встречи с болельщиками. Мероприятие посетили около 3 тысяч человек. Медали вручили исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и генеральный директор московского клуба Илья Геркус.

«От лица всех железнодорожников поздравляю команду с заслуженной победой в прошедшем сезоне, “Локомотив” завоевал чемпионский титул третий раз в истории, мы очень вами гордимся, спасибо игрокам за дух, индивидуальный уровень подготовки. Мы обыграли все сильнейшие команды РФПЛ, золотой мяч был забит в игре с “Зенитом” — пример боевого духа и воли к победе до последних минут», — сказал Белозеров.

«Отдельная благодарность Юрию Павловичу Семину и тренерскому штабу за подготовку к победе. Футбол — не просто игра, а настоящее искусство, поэтому желаю бороться за каждый мяч и как можно чаще побеждать. Хороший футбол будет лучшим подарком для болельщиков, это страсть, футбол захватил миллионы людей, как показал чемпионат мира, а игроки “Локомотива” выступали за различные национальные сборные, мы рады, что у нас такой интернациональный состав. Желаем новых побед и удачи в предстоящем матче с ЦСКА и чемпионате России», — добавил он.