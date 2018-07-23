Футболистам ЦСКА вручены медали за второе место в чемпионате России сезона-2017/18

Вручение прошло в рамках встречи команды с болельщиками на домашнем стадионе клуба «ВЭБ-Арена». Российскую премьер-лигу представил президент Сергей Прядкин.
Медали также получат четыре игрока, которые покинули команду по окончании сезона и на встрече не присутствовали, — швед Понтус Вернблум, израильтянин Бибрас Натхо, болгарин Георгий Миланов и нигериец Ахмед Муса.
ЦСКА занял второе место в турнирной таблице прошедшего чемпионата, набрав 58 очков. Первым стал «Локомотив» (60 очков), третьим — «Спартак» (56).
Армейский клуб в восьмой раз в российской истории завоевал серебряные медали чемпионата страны. Шесть раз ЦСКА становился чемпионом. Армейцы неизменно становятся призерами первенства с сезона-2010.