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20:31 (мск), источник: ТАСС

Футболистам ЦСКА вручены медали за второе место в чемпионате России сезона-2017/18

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московскому ЦСКА вручены серебряные медали за второе место в чемпионате России по футболу сезона-2017/18. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Вручение прошло в рамках встречи команды с болельщиками на домашнем стадионе клуба «ВЭБ-Арена». Российскую премьер-лигу представил президент Сергей Прядкин.

Медали также получат четыре игрока, которые покинули команду по окончании сезона и на встрече не присутствовали, — швед Понтус Вернблум, израильтянин Бибрас Натхо, болгарин Георгий Миланов и нигериец Ахмед Муса.

ЦСКА занял второе место в турнирной таблице прошедшего чемпионата, набрав 58 очков. Первым стал «Локомотив» (60 очков), третьим — «Спартак» (56).

Армейский клуб в восьмой раз в российской истории завоевал серебряные медали чемпионата страны. Шесть раз ЦСКА становился чемпионом. Армейцы неизменно становятся призерами первенства с сезона-2010.

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