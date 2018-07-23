Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-20
Авангард К0
Футбол. Еврокубки
24.07
Астана
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
24.07
ЧФР
Мальме
Футбол. Еврокубки
24.07
ПАОК
Базель
Футбол. Еврокубки
24.07
Динамо З
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
24.07
Шкендия
Шериф
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
21Как изменилась стоимость футболистов сборной России после ЧМ?
20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19

«Локомотив» презентовал новую форму на сезон-2018/19 от фирмы Under Armour Россия, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Источник: Чемпионат.com

Under Armour создала для игроков уникальную форму, используя инновационную технологию HeatGear. Эксклюзивный дизайн разработан с учётом традиционной для «Локомотива» цветовой палитры. Прочная ткань не ограничивает движений спортсмена и обеспечивает оптимальную терморегуляцию при любых погодных условиях. Помимо этого форма мягкая, комфортная и очень лёгкая.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял первое место в чемпионате России, опередив ЦСКА на два очка, а «Спартак» — на четыре.

27 июля «Локомотив» в матче за Суперкубок России сыграет с ЦСКА.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «На колени перед Украиной». Украинские СМИ «оторвались» после победы Усика
Черчесов взял автограф у Путина и остался крайне доволен случившимся после
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф!
«Спартак» узнал возможных соперников в отборочном раунде ЛЧ
Гинер: У ЦСКА деньги есть, а всё, что пишут СМИ, — обман
Беларусь или Словакия. С кем «Зенит» сыграет в Лиге Европы
«Локомотив» награжден золотыми медалями чемпионата России
Непомнящий: Пошел на чемпионат мира — а футбола не было
Шестикратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка