«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19

Источник: Чемпионат.com

Under Armour создала для игроков уникальную форму, используя инновационную технологию HeatGear. Эксклюзивный дизайн разработан с учётом традиционной для «Локомотива» цветовой палитры. Прочная ткань не ограничивает движений спортсмена и обеспечивает оптимальную терморегуляцию при любых погодных условиях. Помимо этого форма мягкая, комфортная и очень лёгкая.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял первое место в чемпионате России, опередив ЦСКА на два очка, а «Спартак» — на четыре.