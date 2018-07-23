Гинер: У ЦСКА деньги есть, а всё, что пишут СМИ, — обман
Президент ЦСКА Евгений Гинер опроверг слухи о тяжёлом финансовом положении клуба.
Президент ЦСКА Евгений Гинер опроверг слухи о тяжёлом финансовом положении клуба.
На традиционной встрече с болельщиками Гинер заявил, что московский клуб предпочитает рационально тратить средства.
«Всё, что пишут СМИ — обман. Просто стараемся не тратить лишних денег. Деньги есть, не переживайте. Трансферная кампания никогда не останавливается. Но мы никогда не соревновались, кто больше купит. Нам нужно качества. Ребята, которые усилят наш клуб. Те ребята, которые пришли, будут дальше прославлять наш клуб», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В прошлом сезоне ЦСКА занял в чемпионате России второе место и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. По ходу сезона возникали слухи о возможной продаже ЦСКА