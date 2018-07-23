Гинер: У ЦСКА деньги есть, а всё, что пишут СМИ, — обман

«Всё, что пишут СМИ — обман. Просто стараемся не тратить лишних денег. Деньги есть, не переживайте. Трансферная кампания никогда не останавливается. Но мы никогда не соревновались, кто больше купит. Нам нужно качества. Ребята, которые усилят наш клуб. Те ребята, которые пришли, будут дальше прославлять наш клуб», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.