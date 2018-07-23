Сергей Игнашевич станет тренером молодежной команды ФК ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Игнашевич объявил о завершении карьеры после чемпионата мира, на котором в составе сборной России дошел до четвертьфинала.

«Всегда знал, что наступит этот день, и думал что, он будет грустным, но оказалось не совсем так, — обратился Игнашевич к болельщикам. — Может, потому что наигрался, может, потому что еще не прощаюсь. Хочу вас поблагодарить, вы делали наши победы более значимыми, а многие из них могли и не случиться без этой поддержки. Голы на последних минутах, подкаты — это не только усилия футболистов, но и ваш вклад».

«Хочу поблагодарить Евгения Гинера (президент ЦСКА — прим. ТАСС) и Романа Бабаева (генеральный директор) за то, что всегда были рядом со мной, с командой. Хочу поблагодарить всех тренеров за терпение, профессионализм, за возможности развиться. Я стану тренером второй команды ЦСКА, надеюсь, послезавтра состоится уже первая тренировка», — добавил он.