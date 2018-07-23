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20:56 (мск), источник: ТАСС

Сергей Игнашевич станет тренером молодежной команды ФК ЦСКА

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сергей Игнашевич, завершивший карьеру футболиста, станет тренером молодежной команды московского ЦСКА. Об этом 39-летний спортсмен заявил во время встречи команды с болельщиками на «ВЭБ-Арене».

Источник: РИА "Новости"

Игнашевич объявил о завершении карьеры после чемпионата мира, на котором в составе сборной России дошел до четвертьфинала.

«Всегда знал, что наступит этот день, и думал что, он будет грустным, но оказалось не совсем так, — обратился Игнашевич к болельщикам. — Может, потому что наигрался, может, потому что еще не прощаюсь. Хочу вас поблагодарить, вы делали наши победы более значимыми, а многие из них могли и не случиться без этой поддержки. Голы на последних минутах, подкаты — это не только усилия футболистов, но и ваш вклад».

«Хочу поблагодарить Евгения Гинера (президент ЦСКА — прим. ТАСС) и Романа Бабаева (генеральный директор) за то, что всегда были рядом со мной, с командой. Хочу поблагодарить всех тренеров за терпение, профессионализм, за возможности развиться. Я стану тренером второй команды ЦСКА, надеюсь, послезавтра состоится уже первая тренировка», — добавил он.

Игнашевич является бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России. Также он становился обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА. В составе армейского клуба пять раз становился чемпионом России. Игнашевич является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз в «Локомотиве»), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 — в составе ЦСКА.

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