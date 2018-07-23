Болельщики «Локомотива» признали Кверквелию лучшим игроком прошлого сезона
Футболист московского «Локомотива» Соломон Кверквелия признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков по итогам прошедшего сезона.
Футболист московского «Локомотива» Соломон Кверквелия признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков по итогам прошедшего сезона.
В понедельник на арене в Черкизово проходит встреча ФК «Локомотив» с болельщиками, во время которой игрокам были вручены золотые медали за победу в чемпионате России.
Один из болельщиков команды наградил Кверквелию в связи с признанием защитника лучшим футболистом сезона.