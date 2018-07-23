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21:08 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Локомотива» признали Кверквелию лучшим игроком прошлого сезона

Футболист московского «Локомотива» Соломон Кверквелия признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков по итогам прошедшего сезона.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник на арене в Черкизово проходит встреча ФК «Локомотив» с болельщиками, во время которой игрокам были вручены золотые медали за победу в чемпионате России.

Один из болельщиков команды наградил Кверквелию в связи с признанием защитника лучшим футболистом сезона.

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