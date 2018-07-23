Андрей Тихонов: «Крыльям» требуется усиление

Источник: РИА "Новости"

Он также заявил, что футболисты хорошо готовы к новому сезону.

— Цели на сезон самые высокие, — сказал Тихонов в интервью клубной пресс-службе. — Но нужно исходить из реалий. Мы готовимся к тяжелому сезону и нам необходимо усиление. Надеюсь, получим нужных игроков.