Андрей Тихонов: «Крыльям» требуется усиление
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов признался, что самарской команде необходимо усиление.
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов признался, что самарской команде необходимо усиление.
Он также заявил, что футболисты хорошо готовы к новому сезону.
— Цели на сезон самые высокие, — сказал Тихонов в интервью клубной
Команда хорошо готова к сезону. Болельщики соскучились по чемпионату России. В первом туре к нам приедет ЦСКА, а это — большой праздник.