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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов: «Крыльям» требуется усиление

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов признался, что самарской команде необходимо усиление.

Источник: РИА "Новости"

Он также заявил, что футболисты хорошо готовы к новому сезону.

— Цели на сезон самые высокие, — сказал Тихонов в интервью клубной пресс-службе. — Но нужно исходить из реалий. Мы готовимся к тяжелому сезону и нам необходимо усиление. Надеюсь, получим нужных игроков.

Команда хорошо готова к сезону. Болельщики соскучились по чемпионату России. В первом туре к нам приедет ЦСКА, а это — большой праздник.

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