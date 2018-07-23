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21:45 (мск), источник: ТАСС

Геркус: ФК «Локомотив» сохранил команду и работает над точечным усилением состава

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» сохранил основу команды и теперь работает над точечным усилением состава. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Илья Геркус.

Ранее «Локомотив» продлил контракты с защитником Виталием Денисовым, полузащитниками Дмитрием Тарасовым и Тарасом Михаликом, а также подписал полноценные контракты с защитником Брайаном Идову и нападающими Эдером и Рифатом Жемалетдиновым.

«Устоять на вершине тяжелее, чем забраться на нее. Мы сохранили команду, это было очень важно, как говорил главный тренер, мы это обсудили на заседании трансферного комитета. Это работа проделана, переподписали контракт с Эдером, теперь работаем над точечным усилением, скоро будут новости. Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА в Суперкубке», — сказал Геркус.

«У “Локомотива” было много легендарных матчей в Лиге чемпионов, например, с “Реалом”. Для меня это лучший турнир на свете после чемпионата мира. Это очень радостное событие для всех болельщиков, очень важный турнир, и мы рады вернуться туда спустя много лет. Сегодня мы зарядились положительной энергией, а теперь работать, работать и работать», — отметил гендиректор.

Сезон стартует 27 июля матчем за Суперкубок страны. «Локомотив» в нем сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

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