Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА с болельщиками

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ

с 3-й Песчаной улицы

Кажется, не все матчи ЦСКА собирают столько народа, сколько пришло на встречу с командой. Болельщики заполнили практически весь нижний ярус центральной трибуны и частично — верхний. Все хотели сесть поближе к центру, но места были заняты уже за полчаса до начала. Всего на стадионе собралось около пяти тысяч человек.

Команда расположилась на стульях напротив трибуны, в президиуме сидели президент клуба Евгений Гинер, главный тренер Виктор Гончаренко, генеральный директор Роман Бабаев, глава РФПЛ Сергей Прядкин и ветеран армейцев Владимир Пономарев. А руководитель армейской пресс-службы Сергей Аксенов мастерски выполнял роль ведущего.

— Не надо подвергать успехи ЦСКА сомнению! — начал он. — Мы уже шесть лет подряд играем в групповом этапе Лиги чемпионов!

Затем слово взял Гинер.

— Вы у нас самые лучшие болельщики, — сказал президент ЦСКА. — Это не мой клуб, а ваш. Вы отдаете ваши сердца на матчах, спасибо вам за это. Благодарю за поведение, которое показали на нашем домашнем стадионе. Все, что обещали, выполнили, спасибо. Надеюсь, продолжим нашу серию. В последние 15−17 лет всем все доказали, теперь надо это поддерживать.

Гинера приветствовали очень тепло, но еще теплее — всех игроков. Особенно, конечно, Фернандеса, Дзагоева, Головина, Акинфеева, а также уходящих ветеранов — братьев Березуцких и Игнашевича.

Обоих братьев представлял только Василий. Алексей почему-то на встречу не пришел. Тем не менее брат Вася и несколько слов сказал и две медали на шею повесил. Серебряные награды команде вручали Гинер и Прядкин.

— Хочется выразить вам слова огромной благодарности, — сказал Березуцкий. — За 16 лет мы завоевали много трофеев и титулов. Сделали это только благодаря вам. Мы с братом делали все что могли. Большое спасибо Евгению Ленноровичу, Роману Юрьевичу, тренерам, всем футболистам, с которыми играли. Массажистам, работникам стадиона. Это все благодаря вам. Вы лучшие болельщики в мире, а ЦСКА всегда будет первым!

Кстати, игроки, покинувшие состав ЦСКА в межсезонье, тоже получат медали. Это Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Ахмед Муса и Георгий Миланов. Они не приехали на встречу с болельщиками, хотя, как сказал Аксенов, их звали.

По традиции болельщикам представили новичков — исландца Магнуссона, бразильца Бекао и словенца Бийола. Те выглядели немного ошарашенными, но довольными. Бекао все снимал на телефон.

А Магнуссона попросили подойти к трибуне и вместе с фанатами немного похлопать — тему в стиле исландских болельщиков с хлопками и барабаном армейцы исполняют давно. Исландец с удовольствием поучаствовал.

— Ветераны ушли, сейчас будут играть молодые, — обратился с напутствием представитель болельщиков. — На ваших плечах лежит ответственность. Вы, главное, бейтесь за четыре великие буквы. Сейчас начинаете писать новую страницу в истории великого клуба ЦСКА!

В честь Березуцких и Игнашевича на табло стадиона показали ролик. В конце видео болельщики встали, а некоторые даже прослезились. Когда говорил Игнашевич, девушка с татуировкой ЦСКА на плече не могла сдержать эмоций.

Но ветеран объявил, что хоть и прощается, но не до конца!

— Думал, что будет грустно, — сказал Игнашевич. — Оказалось, не совсем так. Может, потому что наигрался в футбол. Может, потому что я не совсем прощаюсь. Хочу поблагодарить вас. Вы делаете футбол лучше. Молодые не до конца понимают значимость этой поддержки. Сумасшедшие рывки, голы на последних минутах — это не только самопожертвование футболистов, но и ваша поддержка. Хочу поблагодарить всех тренеров за то, что продолжаю работать и учиться. Теперь я буду тренером молодежной команды ЦСКА. В среду у меня первая тренировка!

Также болельщики задали руководству несколько вопросов. Главный — трансферный и о задачах. Вот что ответили Гинер и Гончаренко.

— Трансферная кампания никогда не останавливается, но мы не соревнуемся с соперниками, кто больше купит, — заявил президент ЦСКА. — Нам требуется качество. Ребята, которые усилят. Уверен, что те ребята, которые вот сейчас пришли, будут прославлять наш клуб.

— У нас новая команда, — сказал Гончаренко. — Если посмотрите на историю, то Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев пришли к Евгению Ленноровичу совсем молодыми и через несколько лет выиграли еврокубок. Вот и нам сейчас надо построить новую команду, это основная задача. А потом уже будем ставить цели в еврокубках.

Ну, а в самом конце веселья и без того душевной церемонии добавили футболистки женского футбольного клуба ЦСКА. Девушки попросили коллег прийти к ним на матч, а после завершения официальной части побежали на парковку фотографироваться.

С Головиным, Фернандесом, Магнуссоном.

Больше всех радовалась легионер из Камеруна Габриэль Онгене. Когда она увидела Головина, то даже не закричала, а пропела — «Га-ла-ви-и-ин!».