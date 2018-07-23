«Почему форма красно-белая?!». Болельщики «Локомотива» встретились с командой

Источник: РИА "Новости"

23 июля на «РЖД Арене» прошла встреча болельщиков «Локомотива» с командой и руководством. На ней временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев вручил «Локомотиву» золотые медали чемпионата России. Была представлена и новая форма на сезон 2018/19 от технического партнера Under Armour, а также новички — нападающий Рифат Жемалетдинов и защитник Брайан Идову.

После официальной части футболисты, тренерский штаб и руководство ответили на вопросы болельщиков, которых собралось около пяти тысяч. В основном, желали удачи в новом сезоне и благодарили за старый. Но были и смешные эпизоды.

«Владислав Безбородов ждет вас в Нижнем Новгороде!»

Уже в эту пятницу «Локомотив» сыграет с ЦСКА в Нижнем Новгороде матч за Суперкубок. Рассудит эту встречу арбитр Владислав Безбородов. Именно об этом и была напутственная речь одной из болельщиц.

— Какую же подлянку нам подкинули! — возмутилась женщина. — Мало того, что «Авангард» заменили на ЦСКА, так еще и судья — наш любимый Владислав Безбородов! Владислав Безбородов вас ждет в Нижнем Новгороде! Ребята, это вызов! Вместе с руками отгрызть у него Суперкубок и привезти домой!

«На форме есть зеленая полоска!»

Новая форма на сезон 2018/19, которую болельщики впервые увидели на встрече, тоже вызвала много вопросов. Домашний комплект выполнен в красных цветах, гостевой — традиционно белый. Такое красно-белое сочетание показалось фанатам (и не только им) странным.

— Почему форма красно-белая?! Болельщики недовольны, — возмутился парень у микрофона. Его тут же аплодисментами поддержал весь стадион.

— Скажу вам, что там зеленая полоска, — пошутил ведущий в надежде разрядить обстановку. Болельщики продолжили негодовать, но ответа на вопрос не получили.

«Мужчина должен доказывать работой, а не инстаграмом».

Одним из главных героев вечера стал Борис Ротенберг. Перед началом встречи он пытался попасть на стадион через вип-вход. Там его вежливо развернули к другому гейту, а один из болельщиков попросил автограф. В итоге до нужного выхода Ротенберг шел в сопровождении фаната. Всю дорогу они смеялись и мило беседовали.

Не избежал повышенного внимания к себе Борис и на самой встрече.

— Борис стал очень популярен в сети, но остается очень закрытым человеком. Мы хотели бы знать, как он живет, как отдыхает и где его можно увидеть, — вопрос от болельщицы.

— Отдыхаю только с семьей, — скромно сказал Ротенберг, пока трибуна скандировала его имя. — У меня нет инстаграма, так что как — не узнаете. Мужчина должен доказывать работой, а не инстаграмом.

«Виталик, ты понимаешь, что твои друзья — Дмитрий Тарасов и Саша T-Killah?

Досталось и Виталию Денисову. Болельщик предложил ему блиц, где отвечать можно было лишь «да» или «нет». Денисов то и дело сбивался.

— Виталик, ты понимаешь, что впереди нас ждет Лига чемпионов?

— Естественно!

— Да или нет?

— Да!

— Что, возможно, к нам приедет Фалькао?

— И не только он… Да!

— Что твои друзья — Дмитрий Тарасов и Саша T-Killah?

— Да…

— Что традиции надо соблюдать?

— Да, — уже не так уверенно ответил Денисов.

— Виталя, на Лиге чемпионов ждем тебя с новой прической!

— Нет!

За друга тут же заступился Дмитрий Тарасов: «Он и так уже лысый!».

«У нас там магазин открылся…»

Главным сюжетом ивэнта стала обычная просьба молодой болельщицы. Точнее — персональной болельщицы Алексея Миранчука.

— Алексей, хотела спросить, как бы мне получить вашу футболочку?

— Напиши Антону в директ, через него решим, — пошутил Алексей.

— Не-не-не! — возмутилась болельщица. — Мне нужен Леха!

— Слушай, — начал Миранчук и остановился. — У нас там магазин открылся…

Стадион и футболисты залились смехом, но Алексей тут же заявил о готовности отдать девушке свою футболку сразу после презентации.

«Проще забраться на высоту, чем оставаться на ней»

После встречи к журналистам вышел полузащитник Дмитрий Тарасов. Один из лучших ораторов в московском клубе.

— Это была одна из самых приятных встреч. Нам вручили золотые медали и по общению было видно, что все настроены позитивно. Мы будем отстаивать звание чемпиона страны и делать все, что от нас зависит. Мы готовы к Суперкубку и хотим побеждать.

— Праздник прошел хорошо, — подтвердил главный тренер Юрий Семин. — Впереди нас ждет Суперкубок — это продолжение чемпионата и большая ответственность. Сезон покажет, стали ли мы сильнее, но давайте пока говорить о ближайшем матче. Его надо провести на высочайшем уровне.

— Мы довольны встречей, но об этом надо спрашивать не нас, а болельщиков, — признался президент клуба Илья Геркус. — С завтрашнего утра начинаем подготовку. Проще забраться на высоту, чем оставаться на ней. С этим я согласен.

Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА за Суперкубок. В межсезонье у нас в приоритете были не трансферы, а сохранение команды и главного тренера. С этим справились. Все игроки переподписаны, Эдер выкуплен.

— Стоит ли ждать завтра новостей из Польши? — вопрос на фоне слухов о трансфере Гжегожа Крыховяка.