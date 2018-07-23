«Почему форма красно-белая?!». Болельщики «Локомотива» встретились с командой
И задали много интересных вопросов про Суперкубок, жизнь Бориса Ротенберга и прическу Виталия Денисова.
И задали много интересных вопросов про Суперкубок, жизнь Бориса Ротенберга и прическу Виталия Денисова.
23 июля на «РЖД Арене» прошла встреча болельщиков «Локомотива» с командой и руководством. На ней временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев вручил «Локомотиву» золотые медали чемпионата России. Была представлена и новая форма на сезон 2018/19 от технического партнера Under Armour, а также новички — нападающий Рифат Жемалетдинов и защитник Брайан Идову.
После официальной части футболисты, тренерский штаб и руководство ответили на вопросы болельщиков, которых собралось около пяти тысяч. В основном, желали удачи в новом сезоне и благодарили за старый. Но были и смешные эпизоды.
Уже в эту пятницу «Локомотив» сыграет с ЦСКА в Нижнем Новгороде матч за Суперкубок. Рассудит эту встречу арбитр Владислав Безбородов. Именно об этом и была напутственная речь одной из болельщиц.
— Какую же подлянку нам подкинули! — возмутилась женщина. — Мало того, что «Авангард» заменили на ЦСКА, так еще и судья — наш любимый Владислав Безбородов! Владислав Безбородов вас ждет в Нижнем Новгороде! Ребята, это вызов! Вместе с руками отгрызть у него Суперкубок и привезти домой!
Новая форма на сезон 2018/19, которую болельщики впервые увидели на встрече, тоже вызвала много вопросов. Домашний комплект выполнен в красных цветах, гостевой — традиционно белый. Такое
— Почему форма красно-белая?! Болельщики недовольны, — возмутился парень у микрофона. Его тут же аплодисментами поддержал весь стадион.
— Скажу вам, что там зеленая полоска, — пошутил ведущий в надежде разрядить обстановку. Болельщики продолжили негодовать, но ответа на вопрос не получили.
Одним из главных героев вечера стал Борис Ротенберг. Перед началом встречи он пытался попасть на стадион через
Не избежал повышенного внимания к себе Борис и на самой встрече.
— Борис стал очень популярен в сети, но остается очень закрытым человеком. Мы хотели бы знать, как он живет, как отдыхает и где его можно увидеть, — вопрос от болельщицы.
— Отдыхаю только с семьей, — скромно сказал Ротенберг, пока трибуна скандировала его имя. — У меня нет инстаграма, так что как — не узнаете. Мужчина должен доказывать работой, а не инстаграмом.
Досталось и Виталию Денисову. Болельщик предложил ему блиц, где отвечать можно было лишь «да» или «нет». Денисов то и дело сбивался.
— Виталик, ты понимаешь, что впереди нас ждет Лига чемпионов?
— Естественно!
— Да или нет?
— Да!
— Что, возможно, к нам приедет Фалькао?
— И не только он… Да!
— Что твои друзья — Дмитрий Тарасов и Саша
— Да…
— Что традиции надо соблюдать?
— Да, — уже не так уверенно ответил Денисов.
— Виталя, на Лиге чемпионов ждем тебя с новой прической!
— Нет!
За друга тут же заступился Дмитрий Тарасов: «Он и так уже лысый!».
Главным сюжетом ивэнта стала обычная просьба молодой болельщицы. Точнее — персональной болельщицы Алексея Миранчука.
— Алексей, хотела спросить, как бы мне получить вашу футболочку?
— Напиши Антону в директ, через него решим, — пошутил Алексей.
—
— Слушай, — начал Миранчук и остановился. — У нас там магазин открылся…
Стадион и футболисты залились смехом, но Алексей тут же заявил о готовности отдать девушке свою футболку сразу после презентации.
После встречи к журналистам вышел полузащитник Дмитрий Тарасов. Один из лучших ораторов в московском клубе.
— Это была одна из самых приятных встреч. Нам вручили золотые медали и по общению было видно, что все настроены позитивно. Мы будем отстаивать звание чемпиона страны и делать все, что от нас зависит. Мы готовы к Суперкубку и хотим побеждать.
— Праздник прошел хорошо, — подтвердил главный тренер Юрий Семин. — Впереди нас ждет Суперкубок — это продолжение чемпионата и большая ответственность. Сезон покажет, стали ли мы сильнее, но давайте пока говорить о ближайшем матче. Его надо провести на высочайшем уровне.
— Мы довольны встречей, но об этом надо спрашивать не нас, а болельщиков, — признался президент клуба Илья Геркус. — С завтрашнего утра начинаем подготовку. Проще забраться на высоту, чем оставаться на ней. С этим я согласен.
Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА за Суперкубок. В межсезонье у нас в приоритете были не трансферы, а сохранение команды и главного тренера. С этим справились. Все игроки переподписаны, Эдер выкуплен.
— Стоит ли ждать завтра новостей из Польши? — вопрос на фоне слухов о трансфере Гжегожа Крыховяка.
— Следите, скоро будут новости.