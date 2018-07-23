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23 июля, источник: Спорт-Экспресс

Источник: Новым спортивным директором «Зенита» станет скаут «МЮ»

Хавьер Рибальта, возглавлявший скаутскую службу «Манчестер Юнайтед», займет пост спортивного директора «Зенита», утверждает журналист Manchester Evening News Киран Келли.

— Хавьер Рибальта покидает «МЮ» после года работы в клубе, — написал Келли в своем Твиттере, — Он захотел принять новый вызов и поработать на более высокой должности. Рибальта станет новым спортивным директором «Зенита».

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Напомним, 7 октября 2017 года умер спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания. На этом посту его сменил Оресте Чинквини, ранее работавший заместителем спортивного директора.

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