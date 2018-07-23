Источник: Новым спортивным директором «Зенита» станет скаут «МЮ»
Хавьер Рибальта, возглавлявший скаутскую службу «Манчестер Юнайтед», займет пост спортивного директора «Зенита», утверждает журналист Manchester Evening News Киран Келли.
Хавьер Рибальта, возглавлявший скаутскую службу «Манчестер Юнайтед», займет пост спортивного директора «Зенита», утверждает журналист Manchester Evening News Киран Келли.
— Хавьер Рибальта покидает «МЮ» после года работы в клубе, — написал Келли в своем Твиттере, — Он захотел принять новый вызов и поработать на более высокой должности. Рибальта станет новым спортивным директором «Зенита».
Напомним, 7 октября 2017 года умер спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания. На этом посту его сменил Оресте Чинквини, ранее работавший заместителем спортивного директора.