«Мы не слабее “Спартака”, “Зенита” и ЦСКА». «Динамо» встретилось с фанатами
Болельщики недовольны руководством и уходом Ташаева, зато Кирилл Панченко всех успокоил.
Болельщики недовольны руководством и уходом Ташаева, зато Кирилл Панченко всех успокоил.
Три московских клуба — ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» — решили провести встречу с болельщиками в один день и в одно время.
Встреча началась довольно неожиданно. После выхода на сцену игроков и главного тренера Дмитрия Хохлова ведущий сообщил, что всех собравшихся ожидает сюрприз. И через несколько мгновений к публике вышел… бывший полузащитник «Краснодара» Жоазинью. Оказалось, что клуб заключил с ним контракт на один сезон. Для всех фанатов это стало приятной новостью.
Правда, чуть ли не единственной за вечер.
А вот руководство «Динамо» на встрече не появилось. Чем очень сильно расстроило фанатов. Почти все вопросы, которые они заранее заготовили, были обращены именно к начальству. Поэтому выступления болельщиков превращались в монологи на несколько минут. Основные посылы — почему у клуба все так плохо с деньгами, почему такое неграмотное руководство, когда придут результаты, когда команда станет чемпионом и так далее. В общем, все как обычно.
Первым к микрофону подошел мужчина лет 30-ти. У него явно накипело.
— Руководство молодцы, что не пришли. Мы
Ответить решил Хохлов.
— Любое руководство заинтересовано в развитии. Да, не всегда все получается, и не всегда получается быстро. Но, тем не менее, мы стараемся все сделать сообща. Получится — будет хорошо.
Этот же болельщик продолжил.
— Мне интересно отношение команды к переходу Ташаева. Есть коллектив на заводе, в офисе, а вы все же команда. И это подразумевает духовное единение. Как вы относитесь к таким явлением, когда в прошлом сезоне вы вместе радовались победам, обнимались, говорили, что вы «Динамо», а теперь игрок уходит в «Спартак». Есть среди вас такие, которые считают, что перейдя в «Спартак», выйдет на новый уровень? И есть те, кто считает «Спартак» великой командой?
Перед ответом один из собравшихся не выдержал и крикнул — да пускай он сдохнет там! Никто не обратил внимание на такую эмоцию, а отдувался за всех снова Хохлов.
— У меня есть принцип не осуждать и не обсуждать людей. Каждый человек вправе выбирать свой путь, — сказал тренер. — Я прекрасно понимаю, что в сердцах многих творится. В душе это неприятная тема. Когда игрок уходит к принципиальному сопернику — такое определенно не вызывает положительных эмоций. Совсем наоборот… Но для меня, как тренера, Ташаев — хороший игрок. Каждый выбирает свой путь сам.
А затем с мощным заявлением выступил Антон Шунин.
— У Ташаева есть своя голова на плечах. Ушел и ушел — будем обыгрывать и его, и «Спартак».
Другой болельщик мыслил глобально. И говорил так же.
— Я недавно прочитал такую мысль, что «Динамо» стало
— А мы вас не отпустим! — выступил с официальным заявлением Хохлов.
Не все добрались до встречи в трезвом состоянии. Один из молодых людей вышел к микрофону, мягко говоря, не трезвым. И спросил у Панченко о его восстановлении от травмы. Все бы ничего, но Кирилл залечил ее еще весной…
А вполне трезвый поклонник «Динамо» все пытался найти ответ на главный вопрос: «Почему такая сильная команда никак не может стать чемпионом?». И правда…
— Кто из вас слабее тех, кто играют в ЦСКА или «Спартаке»? У нас ведь хорошая команда! Ответьте, пожалуйста, только искренне.
— Каждый здесь присутствующий хочет, чтобы мы боролись не за 8−10 места, а за чемпионство, — Хохлов снова в деле. — Но я не могу этого обещать. Зато скажу, что мы будем стараться. Какая задача на сезон от руководства? Попасть в зону еврокубков через Кубок или чемпионат.
— У нас боеспособный коллектив. Мы не слабее ни «Спартака», ни ЦСКА, ни «Зенита». Мы готовы к сезону. С воскресенья начнем это показывать. Думаю, нам все по силам, — Панченко ответил даже мощнее, чем лупит по воротам.
Еще один недовольный болельщик попросил передать свои вопросы руководству «Динамо».
— До каких пор наша команда будет ходить с протянутой рукой? Почему наши воспитанники усиливают другие клубы? Почему у нас играют такие футболисты, как Погребняк, получая сумасшедшие деньги? Стржалковский пришел два года назад. Почему ничего не изменилось? Передайте эти вопросы руководству клуба. Спасибо!
А завершил серию монологов тот же парень, что дал старт общению с командой.
— Мы все знаем, откуда у «Динамо» проблемы. К счастью, этих людей сегодня мы не видим. Давайте действовать вопреки этому. Вы все профессионалы, к вам на встречу пришла такая толпа. Не важно, продлят с вами контракт или нет, будут гнать ссанными тряпками или нет, дадут ли денег на следующий сезон — играйте пожалуйста за себя, за свою честь и за нас!