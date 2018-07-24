«Мы не слабее “Спартака”, “Зенита” и ЦСКА». «Динамо» встретилось с фанатами

Источник: Sport24

Три московских клуба — ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» — решили провести встречу с болельщиками в один день и в одно время. Бело-голубые собрали поклонников в Культурном центре МВД. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо было получить специальное приглашение. Все серьезно.

Встреча началась довольно неожиданно. После выхода на сцену игроков и главного тренера Дмитрия Хохлова ведущий сообщил, что всех собравшихся ожидает сюрприз. И через несколько мгновений к публике вышел… бывший полузащитник «Краснодара» Жоазинью. Оказалось, что клуб заключил с ним контракт на один сезон. Для всех фанатов это стало приятной новостью.

Правда, чуть ли не единственной за вечер.

А вот руководство «Динамо» на встрече не появилось. Чем очень сильно расстроило фанатов. Почти все вопросы, которые они заранее заготовили, были обращены именно к начальству. Поэтому выступления болельщиков превращались в монологи на несколько минут. Основные посылы — почему у клуба все так плохо с деньгами, почему такое неграмотное руководство, когда придут результаты, когда команда станет чемпионом и так далее. В общем, все как обычно.

Первым к микрофону подошел мужчина лет 30-ти. У него явно накипело.

— Руководство молодцы, что не пришли. Мы наконец-то сможем поговорить по душам, — начал болельщик. — У нас появился новый гендиректор (Сергей Федоров), который многим не понравился. Насколько они вообще заинтересованы в том, чтобы команда развивалась? Если вы по каким-то причинам не можете сказать, что они плохие, то хотя бы подмигните.

Ответить решил Хохлов.

— Любое руководство заинтересовано в развитии. Да, не всегда все получается, и не всегда получается быстро. Но, тем не менее, мы стараемся все сделать сообща. Получится — будет хорошо.

Этот же болельщик продолжил.

— Мне интересно отношение команды к переходу Ташаева. Есть коллектив на заводе, в офисе, а вы все же команда. И это подразумевает духовное единение. Как вы относитесь к таким явлением, когда в прошлом сезоне вы вместе радовались победам, обнимались, говорили, что вы «Динамо», а теперь игрок уходит в «Спартак». Есть среди вас такие, которые считают, что перейдя в «Спартак», выйдет на новый уровень? И есть те, кто считает «Спартак» великой командой?

Перед ответом один из собравшихся не выдержал и крикнул — да пускай он сдохнет там! Никто не обратил внимание на такую эмоцию, а отдувался за всех снова Хохлов.

— У меня есть принцип не осуждать и не обсуждать людей. Каждый человек вправе выбирать свой путь, — сказал тренер. — Я прекрасно понимаю, что в сердцах многих творится. В душе это неприятная тема. Когда игрок уходит к принципиальному сопернику — такое определенно не вызывает положительных эмоций. Совсем наоборот… Но для меня, как тренера, Ташаев — хороший игрок. Каждый выбирает свой путь сам.

А затем с мощным заявлением выступил Антон Шунин.

— У Ташаева есть своя голова на плечах. Ушел и ушел — будем обыгрывать и его, и «Спартак».

Другой болельщик мыслил глобально. И говорил так же.

— Я недавно прочитал такую мысль, что «Динамо» стало фарм-клубом «Зенита», ЦСКА, «Спартака». Раньше Газзаев команду ломал. Вначале в свой «Спартак» из Орджоникидзе забрал шесть игроков, потом в ЦСКА четыре. И та, и другая команда стали чемпионами. Теперь мы усиливаем московский «Спартак». Я видел четыре чемпионства нашего клуба. Хочется дожить еще до одного!

— А мы вас не отпустим! — выступил с официальным заявлением Хохлов.

Не все добрались до встречи в трезвом состоянии. Один из молодых людей вышел к микрофону, мягко говоря, не трезвым. И спросил у Панченко о его восстановлении от травмы. Все бы ничего, но Кирилл залечил ее еще весной…

А вполне трезвый поклонник «Динамо» все пытался найти ответ на главный вопрос: «Почему такая сильная команда никак не может стать чемпионом?». И правда…

— Кто из вас слабее тех, кто играют в ЦСКА или «Спартаке»? У нас ведь хорошая команда! Ответьте, пожалуйста, только искренне.

— Каждый здесь присутствующий хочет, чтобы мы боролись не за 8−10 места, а за чемпионство, — Хохлов снова в деле. — Но я не могу этого обещать. Зато скажу, что мы будем стараться. Какая задача на сезон от руководства? Попасть в зону еврокубков через Кубок или чемпионат.

— У нас боеспособный коллектив. Мы не слабее ни «Спартака», ни ЦСКА, ни «Зенита». Мы готовы к сезону. С воскресенья начнем это показывать. Думаю, нам все по силам, — Панченко ответил даже мощнее, чем лупит по воротам.

Еще один недовольный болельщик попросил передать свои вопросы руководству «Динамо».

— До каких пор наша команда будет ходить с протянутой рукой? Почему наши воспитанники усиливают другие клубы? Почему у нас играют такие футболисты, как Погребняк, получая сумасшедшие деньги? Стржалковский пришел два года назад. Почему ничего не изменилось? Передайте эти вопросы руководству клуба. Спасибо!

А завершил серию монологов тот же парень, что дал старт общению с командой.