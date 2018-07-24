Новый «Зенит». Как он меняется?

Источник: Спорт-Экспресс

«ЗЕНИТ» НА СБОРАХ: ЧЕТЫРЕ ПОБЕДЫ И НИЧЬЯ СО СПАЛЛЕТТИ

Зенит — Салфелден — 1:0. Гол: Шатов.

Зенит — Динамо М — 5:0. Голы: Эрнани, Джорджевич-2, Мак, Скроботов

Зенит — Грассхопперс — 2:0. Голы: Джорджевич, Дриусси

Зенит — Дженоа — 3:2. Голы: Оздоев, Дриусси, Кузяев

Зенит — Интер — 3:3. Голы: Нобоа, Мак, Эрнани.

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ИЗ АРЕНД

Сборы прошли, но трудоемкий процесс строительства команды не только не закончился — он едва начался. В Австрии Семак был вынужден обходиться без многочисленных сборников, поэтому тренер сосредоточился на номинальных запасных. Как известно, состав «Зенита» гипертрофирован, так что сборы превратились в селекционные.

Нету, Чернов, Новосельцев, Богаев, Цаллагов, Эрнани, Нобоа, Мак, Шатов, Юсупов, Рязанцев, Дзюба и Джорджевич — из проведших в арендах прошлый сезон футболистов можно составить боеспособную команду, пусть и без голкипера. Рязанцев клуб уже покинул, но остальные формально в «Зените». И многие из них точно будут играть на Неве в ближайшем сезоне.

В заключительном матче межсезонья с «Интером» «Зенит» забил три потрясающих гола, причем их авторы были отцеплены Роберто Манчини от состава в прошлом сезоне (Нобоа, Мак, Эрнани). И для Семака это серьезная проблема: заявка не резиновая, а явных претендентов на выход не так много. При этом тренер обмолвился, что хочет оставить пару мест в заявке для новичков. Задача усложняется.

НОБОА — КЛЮЧ К РАЗНООБРАЗИЮ

Вполне возможно, стартовый состав «Зенита» на матч с «Енисеем» будет наполовину состоять из игравших в арендах футболистов. Нету вместе с Мевлей и Ивановичем претендует на место в центре обороны (Маммана травмирован, Кришито ушел, Новосельцев ищет клуб), Шатов в четырех из пяти матчей межсезонья выходил в основе, Дзюбу сейчас в резерв не задвинул бы даже Манчини.

Джорджевич на сборах забил трижды, хотя железным игроком основы его все еще сложно назвать. Но Семаку он нравится — неслучайно на встрече с болельщиками сразу после подписания контракта новый тренер объявил, что хочет взять черногорца на сборы.

Эрнани пока сложно дать однозначную оценку. С одной стороны, бразилец дважды забил («Интеру» и «Динамо»). С другой стороны, во всех матчах южноамериканец играл неоправданно жестко и вполне мог нарваться на красные карточки.

Мак — явный кандидат на стартовый состав. Словак был одним из тех футболистов, чья ссылка в аренду выглядела логичной, — он не оправдывал ожиданий в полной мере. Но на сборах Мак показывает, что хочет остаться в «Зените». И дело даже не в паре голов, а в игре словака без мяча — в матче с «Интером» он постоянно опускался в опорную зону и помогал с отбором, хотя для него это побочная задача.

Нобоа этим летом впечатляет. И по ходу прошлого сезона было понятно, что эквадорец силен. В тех редких матчах, когда Манчини его выпускал, Нобоа во все стороны раздавал обостряющие передачи. А в десяти матчах за «Рубин» южноамериканец дважды отличился и сделал три голевые передачи. Скорее всего, при Семаке Нобоа будет ключевым футболистом — на сборах он не только расцвечивал атакующую игру, но и подстраховывал Паредеса в опорной зоне. При этом Нобоа уже 33 года.

ПАССИВНЫЙ ПАРЕДЕС

О многомиллионной покупке «Зенита» стоит написать отдельно. На вялую игру Паредеса весной обращали внимание далеко не все, потому что Манчини вообще не критиковал аргентинца. А стоило: пешком Паредес не доберется ни до чемпионата мира (Хорхе Сампаоли отцепил игрока в последний момент), ни до топ-клуба (южноамериканец недавно утверждал, что будет выбирать между «Ювентусом» и «Реалом»).

Средняя скорость Паредеса во время матчей необычайно низка. И это ужасно даже не потому, что замедляются атаки — в конце концов Хави в «Барселоне» и стоя выводил партнеров на удар.

Хуже, что у «Зенита» из-за пассивности одного игрока оголяется опорная зона. У Семака в распоряжении нет качественного центрального хавбека оборонительного плана, поэтому на сборах мы не раз видели пару Нобоа — Паредес в середине поля. Это созидатели, которые вынуждены заниматься разрушением. И если эквадорец не брезгует черновой работой, то аргентинец преимущественно играет на чистых мячах. Вот и выходит, что атакующие футболисты вроде Мака вынуждены тратить энергию ради перемещений вглубь.

АУТЫ И НАВЕСЫ

В условиях, когда половина основного состава почти полностью пропустила сборы, трудно наиграть новую тактику. Но Семак, разумеется, не бездействует. В товарищеских матчах заметны следы отработанных «стандартов» и даже аутов — Анюков и Набиуллин, кажется, на тренировках только и занимаются вбрасываниями.

При Семаке «Зенит» стал играть шире — Ригони, Мак и Шатов (скорее всего, кто-то из них будет закрывать бровки в первых играх) стараются растягивать атаки сине-бело-голубых, и это точно плюс. При Манчини команда действовала узко. Однако на летних сборах было видно, что «Зенит» старается комбинировать — в арсенале есть как подачи, так и передачи низом.

Базовая схема сине-бело-голубых — 4−2−3−1, но в зависимости от установки на матч она может варьироваться (4−3−3, 4−4−1−1). Номинально с «Интером» «Зенит» играл в два нападающих (Дзюба и Дриусси), но на деле аргентинец действовал чуть в оттяжке. Большее о новой команде сказать сложно — еще даже не заложен ее фундамент.

КТО УЙДЕТ?

До закрытия трансферного окна чуть больше месяца. До начала чемпионата России — несколько дней. Но в раздевалке «Зенита» все еще не протолкнуться, хотя отток игроков уже идет. Ищут новые клубы Новосельцев, Цаллагов и Юсупов, уже тренируется с «Рубином» Полоз. Но на этом трансферы на выход не закончатся.

Паредес — один из немногих, за которого клуб может выручить солидные деньги. Но продать аргентинца не так просто, ведь у него самая высокая зарплата в премьер-лиге, а минувший сезон вряд ли убедил потенциальных работодателей.