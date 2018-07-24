Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой
Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург.
Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург.
Половину лета нас уверяли, что пост спортивного директора «Зенита» займет то ли Владислав Радимов, то ли другие персонажи, о которых и
По информации Manchester Evening News, новым спортивным директором
Если информация подтвердится и Рибалта на самом деле получит должность в «Зените», это будет главный трансфер российского футбола летом 2018-го. У петербуржцев наконец появится человек, способный решать трансферные вопросы. После смерти Константина Сарсании такого в клубе не оказалось.
Рибалта начал свой путь в большом футболе в 2008 году с работы в итальянском «Торино». Из Турина его переманил «Милан», и до 2011 года испанец работал на «россонери». Затем был год в «Новарре» и наконец, место работы, по которому Хавьера знает весь футбольный мир — «Ювентус».
В составе сильнейшей команды Италии он провел пять лет, несколько раз помог клубу кардинально обновить состав без потери качества и без серьезных финансовых вливаний (но об этом ниже).
А последний сезон Рибалта провел в «Манчестер Юнайтед».
Ему 37 лет, он владеет четырьмя языками — английским, испанским, итальянским и португальским.
Главные скиллы: отличное знание трансферного рынка, осведомленность о деталях контрактов интересуемых футболистов, хороший переговорщик.
Первый серьезный успех Рибалты пришелся на первый же год его работы в Турине. Именно благодаря его содействию итальянский клуб приобрел у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Поля Погба, заплатив маленькую компенсацию — около миллиона евро. За четыре года француз стал лучшим игроком серии А, после чего был продан обратно в «МЮ» уже за 105 миллионов.
Рибалта приложил все усилия для того, чтобы в «Ювентусе» оказались Сами Хедира (бесплатно), Марио Манджукич (21 миллион евро) и Миралем Пьянич (32 миллиона евро). Именно испанец сумел убедить защитника «Порту» Алекса Сандро в 2015 году перейти в «Юве», хотя на него в тот момент серьезно претендовали «Манчестер Сити» и «Челси». Сумма трансфера составила не самые большие по нынешним меркам 26 миллионов евро.
А еще именно Рибалта летом 2014 года убедил боссов «Ювентуса» приобрести у «Реала» Альваро Морату за 20 миллионов евро. Через два года форвард проследовал обратно в Мадрид, но уже за 30 миллионов.
В том же 2014-м Хавьер договорился о переходе в «Ювентус» Патриса Эвра всего за 1,5 миллиона евро. Хотя француз на тот момент
Пауло Дибала тоже появился в Турине не без участия Рибалты. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Сейчас аргентинец уже стоит в три раза дороже. А ведь ему всего 24 года.
Дани Алвес (бесплатно), Фернандо Льоренте (беслатно), Кингсли Коман (пришел бесплатно, ушел за 28 миллионов) — это все дело рук Хавьера.
Ошибаются все, в том числе и Рибалта. Например, ему принадлежала идея подписать защитника Лусио из «Интера» в 2012 году. В итоге бразилец в состав не влился, провел всего четыре матча и уехал на родину. В этой истории ровно один плюс — приехал в Турин он без компенсации. Уехал, к слову, тоже.
Есть еще не самые удачные примеры деятельности испанца. Например, нападающие Николя Анелька и Никлас Бендтнер. Они также не смогли проявить себя в «Юве». Но в первом случае трансфер был бесплатным, а во втором — аренда, после которой «Ювентус» не стал выкупать датчанина у «Арсенала».
Рибалте приписывают трансферы полузащитника «Шахтера» Фредаи 19-летнего правого защитника «Порту» Диогу Далота. Конечно, за обоих футболистов «МЮ» вывалил почти сотню миллионов евро. Но здесь надо понимать, что английские клубы с их бешеными доходами уже давно вынуждены переплачивать. В «Порту» и «Шахтере»
Список достижений Рибалты мог стать несколько шире. Но его идеи не нашли понимания у руководства клуба, что очень расстроило болельщиков клуба: в социальных сетях фанаты «МЮ» грустят по поводу ухода испанца.
Как уже сказано выше, после смерти Константина Сарсании в клубе не осталось человека, который с легкостью может решать трансферные вопросы. Минувшим летом в
И скиллы Рибалты под эту задачу подходят как нельзя лучше. Сейчас в «Зените» молодой, современный и талантливый тренер. И если поставить ему в помощь молодого, современного и талантливого управленца, это может привести к приятным для Петербурга результатам.
Должен. В «Ювентусе» у него был отличный учитель — Фабио Паратичи, работавший в Турине как раз спортивным директором. Также Рибалта тесно работал с гуру трансферных вопросов Джузеппе Мароттой — гендиректором «Юве». Так что в этом плане с опытом у него полный порядок.
Владимир Колос