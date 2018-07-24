Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой

Источник: Sport24

Половину лета нас уверяли, что пост спортивного директора «Зенита» займет то ли Владислав Радимов, то ли другие персонажи, о которых и говорить-то стыдно. Но реальность оказалась куда круче и ярче воображения инсайдеров.

По информации Manchester Evening News, новым спортивным директором сине-бело-голубых станет главный до недавнего времени человек в скаутской службе «Манчестер Юнайтед» испанец Хавьер Рибалта. Специалист уже покинул английский клуб и готовится начать работу в России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BllmaA5nkNp/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.108672936259143% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BllmaA5nkNp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Manchester United's scouting manager Javier Ribalta departs club for Zenit St Petersburg #manchesterunited #united #ribalta #fred #dalot #grant #pogba #mourinho</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/manutdgoats/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Man Utd Goats</a> (@manutdgoats) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-23T20:25:20+00:00">23 Июл 2018 в 1:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если информация подтвердится и Рибалта на самом деле получит должность в «Зените», это будет главный трансфер российского футбола летом 2018-го. У петербуржцев наконец появится человек, способный решать трансферные вопросы. После смерти Константина Сарсании такого в клубе не оказалось.

Кто такой Рибалта?

Рибалта начал свой путь в большом футболе в 2008 году с работы в итальянском «Торино». Из Турина его переманил «Милан», и до 2011 года испанец работал на «россонери». Затем был год в «Новарре» и наконец, место работы, по которому Хавьера знает весь футбольный мир — «Ювентус».

В составе сильнейшей команды Италии он провел пять лет, несколько раз помог клубу кардинально обновить состав без потери качества и без серьезных финансовых вливаний (но об этом ниже).

А последний сезон Рибалта провел в «Манчестер Юнайтед».

Ему 37 лет, он владеет четырьмя языками — английским, испанским, итальянским и португальским.

Главные скиллы: отличное знание трансферного рынка, осведомленность о деталях контрактов интересуемых футболистов, хороший переговорщик.

Чем он так крут?

Первый серьезный успех Рибалты пришелся на первый же год его работы в Турине. Именно благодаря его содействию итальянский клуб приобрел у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Поля Погба, заплатив маленькую компенсацию — около миллиона евро. За четыре года француз стал лучшим игроком серии А, после чего был продан обратно в «МЮ» уже за 105 миллионов.

А кроме Погба?

Рибалта приложил все усилия для того, чтобы в «Ювентусе» оказались Сами Хедира (бесплатно), Марио Манджукич (21 миллион евро) и Миралем Пьянич (32 миллиона евро). Именно испанец сумел убедить защитника «Порту» Алекса Сандро в 2015 году перейти в «Юве», хотя на него в тот момент серьезно претендовали «Манчестер Сити» и «Челси». Сумма трансфера составила не самые большие по нынешним меркам 26 миллионов евро.

А еще именно Рибалта летом 2014 года убедил боссов «Ювентуса» приобрести у «Реала» Альваро Морату за 20 миллионов евро. Через два года форвард проследовал обратно в Мадрид, но уже за 30 миллионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BFr6_6cFyl3/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BFr6_6cFyl3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Campeones!!! ?⚽️?? #timcup #forzajuve #am9</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/alvaromorata/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Álvaro Morata</a> (@alvaromorata) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-21T22:36:06+00:00">21 Май 2016 в 3:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В том же 2014-м Хавьер договорился о переходе в «Ювентус» Патриса Эвра всего за 1,5 миллиона евро. Хотя француз на тот момент только-только переподписал контракт с «МЮ».

Пауло Дибала тоже появился в Турине не без участия Рибалты. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Сейчас аргентинец уже стоит в три раза дороже. А ведь ему всего 24 года.

Дани Алвес (бесплатно), Фернандо Льоренте (беслатно), Кингсли Коман (пришел бесплатно, ушел за 28 миллионов) — это все дело рук Хавьера.

И что, он никогда не ошибался?

Ошибаются все, в том числе и Рибалта. Например, ему принадлежала идея подписать защитника Лусио из «Интера» в 2012 году. В итоге бразилец в состав не влился, провел всего четыре матча и уехал на родину. В этой истории ровно один плюс — приехал в Турин он без компенсации. Уехал, к слову, тоже.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcqZM35ARpf/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.8% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcqZM35ARpf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Amarelinha!!!! Saudades dessa época. ⚽️ #brasil #luciol3</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lucio_3/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lucimar Da Silva Ferreira</a> (@lucio_3) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-14T00:23:36+00:00">13 Дек 2017 в 4:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть еще не самые удачные примеры деятельности испанца. Например, нападающие Николя Анелька и Никлас Бендтнер. Они также не смогли проявить себя в «Юве». Но в первом случае трансфер был бесплатным, а во втором — аренда, после которой «Ювентус» не стал выкупать датчанина у «Арсенала».

А в «МЮ» что он сделал полезного?

Рибалте приписывают трансферы полузащитника «Шахтера» Фредаи 19-летнего правого защитника «Порту» Диогу Далота. Конечно, за обоих футболистов «МЮ» вывалил почти сотню миллионов евро. Но здесь надо понимать, что английские клубы с их бешеными доходами уже давно вынуждены переплачивать. В «Порту» и «Шахтере» все-таки сидят люди, которые умеют продавать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjsJv-MAuwZ/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.91130820399113% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjsJv-MAuwZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚪? #MUFC</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/diogodalot/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Diogo Dalot</a> (@diogodalot) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-06T16:26:49+00:00">6 Июн 2018 в 9:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Список достижений Рибалты мог стать несколько шире. Но его идеи не нашли понимания у руководства клуба, что очень расстроило болельщиков клуба: в социальных сетях фанаты «МЮ» грустят по поводу ухода испанца.

Зачем Рибалта «Зениту»?

Как уже сказано выше, после смерти Константина Сарсании в клубе не осталось человека, который с легкостью может решать трансферные вопросы. Минувшим летом в Санкт-Петербурге взяли курс на приобретение перспективных игроков, которых спустя несколько сезонов после покупки можно выгодно продать.

И скиллы Рибалты под эту задачу подходят как нельзя лучше. Сейчас в «Зените» молодой, современный и талантливый тренер. И если поставить ему в помощь молодого, современного и талантливого управленца, это может привести к приятным для Петербурга результатам.

Но он же никогда не работал спортивным директором. Справится?

Должен. В «Ювентусе» у него был отличный учитель — Фабио Паратичи, работавший в Турине как раз спортивным директором. Также Рибалта тесно работал с гуру трансферных вопросов Джузеппе Мароттой — гендиректором «Юве». Так что в этом плане с опытом у него полный порядок.