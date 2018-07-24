СМИ: «Рубин» хочет купить футболиста израильского «Маккаби» Сабу за €1,8 млн

25-летний футболист во вторник прибудет в Казань вместе с женой и агентом, чтобы составить впечатление о городе перед тем, как объявить о подписании контракта с «Рубином». Отмечается, что Саба пока не принял окончательного решения. У него также есть предложение от швейцарского клуба «Янг Бойз».