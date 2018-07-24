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10:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Рубин» хочет купить футболиста израильского «Маккаби» Сабу за €1,8 млн

ТАСС, 24 июля. Российский футбольный клуб «Рубин» предложил €1,8 млн за нападающего израильского «Маккаби» из Нетаньи Диа Сабу. Об этом сообщает портал sport5.co.

25-летний футболист во вторник прибудет в Казань вместе с женой и агентом, чтобы составить впечатление о городе перед тем, как объявить о подписании контракта с «Рубином». Отмечается, что Саба пока не принял окончательного решения. У него также есть предложение от швейцарского клуба «Янг Бойз».

В сезоне-2017/18 Саба стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, забив 24 гола в 34 встречах. На счету нападающего также один матч в составе сборной Израиля.

В сезоне-2017/18 «Рубин» занял 10-е место в чемпионате России, набрав 38 очков в 30 играх, и не смог пробиться в зону еврокубков. В первом туре предстоящего сезона команда из Казани дома сыграет с «Краснодаром», встреча состоится 29 июля.

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