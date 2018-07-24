Источник: «Матч Премьер» заменит «Наш Футбол»
Вместо телеканала «Наш Футбол» появится новый, получивший название «Матч Премьер», информирует
Вместо телеканала «Наш Футбол» появится новый, получивший название «Матч Премьер», информирует
Отвечать за развитие нового канала будет Гавриил Гордеев, директор телеканала «ТНТ4», хорошо известный как Гавр из Comedy Club.
По новому телевизионному контракту в федеральном эфире «Матч ТВ» транслирует два матча из каждого тура российской
Но «Матч ТВ» забрал дополнительные маркетинговые позиции у клубов.