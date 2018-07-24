Источник: «Матч Премьер» заменит «Наш Футбол»

Отвечать за развитие нового канала будет Гавриил Гордеев, директор телеканала «ТНТ4», хорошо известный как Гавр из Comedy Club.

По новому телевизионному контракту в федеральном эфире «Матч ТВ» транслирует два матча из каждого тура российской премьер-лиги. Оставшиеся матчи показывает «Матч Премьер». Лига получит 1,7 миллиарда рублей и теперь не будет обременена платежами за производство трансляций.