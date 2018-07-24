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12:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Матч Премьер» заменит «Наш Футбол»

Вместо телеканала «Наш Футбол» появится новый, получивший название «Матч Премьер», информирует телеграм-канал «Ненобель».

Источник: РИА "Новости"

Отвечать за развитие нового канала будет Гавриил Гордеев, директор телеканала «ТНТ4», хорошо известный как Гавр из Comedy Club.

По новому телевизионному контракту в федеральном эфире «Матч ТВ» транслирует два матча из каждого тура российской премьер-лиги. Оставшиеся матчи показывает «Матч Премьер». Лига получит 1,7 миллиарда рублей и теперь не будет обременена платежами за производство трансляций.

Но «Матч ТВ» забрал дополнительные маркетинговые позиции у клубов.

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