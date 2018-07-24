Российская футбольная премьер-лига официально сменила название на РПЛ

Российская премьер-лига — высший дивизион отечественного футбола. До 2001 года турнир назывался Профессиональная футбольная лига, после чего был переименован в РФПЛ.

«Мы прекрасно понимаем, что нам предстоит пройти большой путь с новым брендом. Но у нас прекрасный бескомпромиссный чемпионат, он уже рядом. До недавнего времени была некоторая неразбериха с брендами и названиями, теперь мы решили сосредоточиться на одной. Мы хотим транслировать один бренд», — заявил директор лиги по маркетингу Евгений Савин.

«Футбол давно живет в индустрии развлечений и зрелищ, люди предъявляют высокие требования к безопасности и комфорту, — продолжил коммерческий директор лиги Павел Суворов. — В экономическом плане мы конкурируем за внимание аудитории, ее время и деньги. Мы обязаны принять этот вызов, иначе мы не состоимся как индустрия».

Также был представлен новый логотип турнира. Эмблема РПЛ с головой медведя в качестве основного элемента была разработана студией Артемия Лебедева.

«Футбол давно живет в индустрии развлечений и зрелищ, люди предъявляют высокие требования к безопасности и комфорту. В экономическом плане мы конкурируем за внимание аудитории, ее время и деньги. Мы обязаны принять этот вызов, иначе мы не состоимся как индустрия. Студия Лебедева также создала систему шрифтов, впервые мы будем внедрять систему единого дизайна номеров и фамилий, визуальная концепция легла в основу новой телевизионной графики», — отметил Суворов.

«После блестящего чемпионата мира хочется, чтобы праздник продолжался, — заявил Савин. — Мы увидели, что футбол жив, и это к тому же огромная экономика, мы как лига не могли остаться в стороне. На наш взгляд, новый проект поможет изменить сферу маркетинга и коммуникации в нашей лиги. Люди готовы еще больше потреблять футбольный продукт, по результатам нашего исследования, 42% граждан интересуются футболом».

«Для нас это новое осмысление процессов в отношении маркетинга, — отметил Суворов. — Мы разработали стратегическую платформу бренда, систему атрибутов, фирменный стиль. Мы хотели получить инструмент повышения интереса аудитории, только зрительский интерес способен создать рыночный механизм, систему».