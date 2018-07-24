Российская футбольная премьер-лига официально сменила название на РПЛ
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) с нового сезона будет носить название Российская
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) с нового сезона будет носить название Российская
Российская
«Мы прекрасно понимаем, что нам предстоит пройти большой путь с новым брендом. Но у нас прекрасный бескомпромиссный чемпионат, он уже рядом. До недавнего времени была некоторая неразбериха с брендами и названиями, теперь мы решили сосредоточиться на одной. Мы хотим транслировать один бренд», — заявил директор лиги по маркетингу Евгений Савин.
«Футбол давно живет в индустрии развлечений и зрелищ, люди предъявляют высокие требования к безопасности и комфорту, — продолжил коммерческий директор лиги Павел Суворов. — В экономическом плане мы конкурируем за внимание аудитории, ее время и деньги. Мы обязаны принять этот вызов, иначе мы не состоимся как индустрия».
«Футбол давно живет в индустрии развлечений и зрелищ, люди предъявляют высокие требования к безопасности и комфорту. В экономическом плане мы конкурируем за внимание аудитории, ее время и деньги. Мы обязаны принять этот вызов, иначе мы не состоимся как индустрия. Студия Лебедева также создала систему шрифтов, впервые мы будем внедрять систему единого дизайна номеров и фамилий, визуальная концепция легла в основу новой телевизионной графики», — отметил Суворов.
«После блестящего чемпионата мира хочется, чтобы праздник продолжался, — заявил Савин. — Мы увидели, что футбол жив, и это к тому же огромная экономика, мы как лига не могли остаться в стороне. На наш взгляд, новый проект поможет изменить сферу маркетинга и коммуникации в нашей лиги. Люди готовы еще больше потреблять футбольный продукт, по результатам нашего исследования, 42% граждан интересуются футболом».
«Для нас это новое осмысление процессов в отношении маркетинга, — отметил Суворов. — Мы разработали стратегическую платформу бренда, систему атрибутов, фирменный стиль. Мы хотели получить инструмент повышения интереса аудитории, только зрительский интерес способен создать рыночный механизм, систему».
Чемпионом России прошлого сезона стал московский «Локомотив». Первым официальным матчем нового российского футбольного сезона станет встреча за Суперкубок страны между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Игра пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде, начало — 21:30 мск. Первый тур РПЛ состоится с 28 по 31 июля.