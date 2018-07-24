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13:05 (мск), источник: ТАСС

Российская футбольная премьер-лига официально сменила название на РПЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) с нового сезона будет носить название Российская премьер-лига (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с презентации нового сезона турнира, которая проходит в Москве.

Российская премьер-лига — высший дивизион отечественного футбола. До 2001 года турнир назывался Профессиональная футбольная лига, после чего был переименован в РФПЛ.

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«Мы прекрасно понимаем, что нам предстоит пройти большой путь с новым брендом. Но у нас прекрасный бескомпромиссный чемпионат, он уже рядом. До недавнего времени была некоторая неразбериха с брендами и названиями, теперь мы решили сосредоточиться на одной. Мы хотим транслировать один бренд», — заявил директор лиги по маркетингу Евгений Савин.

«Футбол давно живет в индустрии развлечений и зрелищ, люди предъявляют высокие требования к безопасности и комфорту, — продолжил коммерческий директор лиги Павел Суворов. — В экономическом плане мы конкурируем за внимание аудитории, ее время и деньги. Мы обязаны принять этот вызов, иначе мы не состоимся как индустрия».

Также был представлен новый логотип турнира. Эмблема РПЛ с головой медведя в качестве основного элемента была разработана студией Артемия Лебедева.

«Футбол давно живет в индустрии развлечений и зрелищ, люди предъявляют высокие требования к безопасности и комфорту. В экономическом плане мы конкурируем за внимание аудитории, ее время и деньги. Мы обязаны принять этот вызов, иначе мы не состоимся как индустрия. Студия Лебедева также создала систему шрифтов, впервые мы будем внедрять систему единого дизайна номеров и фамилий, визуальная концепция легла в основу новой телевизионной графики», — отметил Суворов.

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Источник: «Матч Премьер» заменит «Наш Футбол»

«После блестящего чемпионата мира хочется, чтобы праздник продолжался, — заявил Савин. — Мы увидели, что футбол жив, и это к тому же огромная экономика, мы как лига не могли остаться в стороне. На наш взгляд, новый проект поможет изменить сферу маркетинга и коммуникации в нашей лиги. Люди готовы еще больше потреблять футбольный продукт, по результатам нашего исследования, 42% граждан интересуются футболом».

«Для нас это новое осмысление процессов в отношении маркетинга, — отметил Суворов. — Мы разработали стратегическую платформу бренда, систему атрибутов, фирменный стиль. Мы хотели получить инструмент повышения интереса аудитории, только зрительский интерес способен создать рыночный механизм, систему».

Чемпионом России прошлого сезона стал московский «Локомотив». Первым официальным матчем нового российского футбольного сезона станет встреча за Суперкубок страны между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Игра пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде, начало — 21:30 мск. Первый тур РПЛ состоится с 28 по 31 июля.

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