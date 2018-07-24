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13:06 (мск), источник: ТАСС

Игнашевич приступит к работе тренера молодежной команды ЦСКА до конца недели

ТАСС, 24 июля. Сергей Игнашевич, завершивший карьеру футболиста, приступит к работе в тренерском штабе молодежной команды ЦСКА на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Игнашевич объявил о завершении карьеры после чемпионата мира. Защитник отыграл на мировом первенств все пять матчей без замен.

39-летний Игнашевич является бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России. Также он становился обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз становился чемпионом России. Игнашевич является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз в «Локомотиве»), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 — в составе ЦСКА.

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