Игнашевич приступит к работе тренера молодежной команды ЦСКА до конца недели

Игнашевич объявил о завершении карьеры после чемпионата мира. Защитник отыграл на мировом первенств все пять матчей без замен.

39-летний Игнашевич является бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России. Также он становился обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз становился чемпионом России. Игнашевич является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА и один раз в «Локомотиве»), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 — в составе ЦСКА.