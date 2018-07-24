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13:21 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Первые туры РПЛ будут сравнивать с чемпионатом мира

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Матчи стартовых туров Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сравниваться с играми чемпионата мира, который прошел в России. Об этом сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин в ходе презентации сезона.

Во вторник РПЛ объявила об утверждении нового название, которое сменило бренд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Сезон РПЛ начнется 28 июля, днем ранее пройдет матч за Суперкубок России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

«Хотелось бы всех поздравить с началом сезона. Безусловно, по ходу первых туров нас будут сравнивать с чемпионатом мира. Перед Суперкубком в Нижнем Новгороде стадион (на матче ФНЛ) посетили 19 тыс. зрителей, и все прошло хорошо», — сказал Прядкин.

Высший дивизион российского футбола до 2001 года назывался Профессиональная футбольная лига, после чего был переименован в РФПЛ.

«Да, критики хватает, но мы очень многое сделали с 2001 года. Иногда я с содроганием сердца смотрю на то, что было раньше. Огромное спасибо всем за то, чего мы добились сейчас, всем удачи», — добавил глава РПЛ.

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