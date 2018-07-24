Прядкин: Первые туры РПЛ будут сравнивать с чемпионатом мира
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Матчи стартовых туров Российской
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Матчи стартовых туров Российской
Во вторник РПЛ объявила об утверждении нового название, которое сменило бренд Российской футбольной
«Хотелось бы всех поздравить с началом сезона. Безусловно, по ходу первых туров нас будут сравнивать с чемпионатом мира. Перед Суперкубком в Нижнем Новгороде стадион (на матче ФНЛ) посетили 19 тыс. зрителей, и все прошло хорошо», — сказал Прядкин.
Высший дивизион российского футбола до 2001 года назывался Профессиональная футбольная лига, после чего был переименован в РФПЛ.
«Да, критики хватает, но мы очень многое сделали с 2001 года. Иногда я с содроганием сердца смотрю на то, что было раньше. Огромное спасибо всем за то, чего мы добились сейчас, всем удачи», — добавил глава РПЛ.