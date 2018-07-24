ЦСКА обошел «Спартак» еще до старта сезона: Рейтинг стоимости клубов РПЛ
«Советский спорт» сравнивает цены на футболистов перед стартом сезона в РПЛ.
«Советский спорт» сравнивает цены на футболистов перед стартом сезона в РПЛ.
До старта очередного сезона в российской
Мерилом для наших изысканий будет служить трансферная стоимость. Для начала предлагаем сравнить клубы по тому, сколько стоят все футболисты, у которых есть контракт с первой командой вместе взятые. Определять трансферную стоимость мы будем по данным авторитетного ресурса Transfermarkt.
Здесь лидером по прежнему является питерский «Зенит». В прошлом сезоне «Спартаку» удалось ненадолго перехватить первенство, но игроки, розданные
«Зенит» лидирует с общекомандным показателем в 160,45 млн евро. Вторым идет московский «Спартак» — 120,4 млн евро. На третьей строчке располагается ЦСКА — 102,3 млн евро. Больше в
Ближе остальных к этому показателю подобрался уже потративший на покупку новых футболистов в этом сезоне 22 млн евро «Краснодар» — 85,6 млн евро. Сразу за ним идет действующий чемпион «Локомотив» — 73,2 млн евро.
Первую пятерку от остальных отделяет огромная пропасть. Идущий на шестом месте по совокупной стоимости игркоов «Ахмат» из Грозного отстает от «Локо» на порядок — 37,03 млн евро — почти в два раза меньше, чем у железнодорожников.
На самом дне своеобразной таблицы «ценностей» располагается махачкалинский «Анжи», сохранивший себе место в
Естественно, общая трансферная стоимость команды не всегда показательна. Например, на сайте Transfermarkt в составе «Зенита» значится 33 игрока, а, как мы уже упомянули, в зачет пушкарей пошла оценочная стоимость лишь 16-ти футболистов.
Более показательной в таком случае может быть другая цифра — средняя стоимость игрока. Чтобы вывести этот параметр, достаточно просто разделить общую трансферную стоимость на количество футболистов.
Лидер в этом случае не изменится — им останется «Зенит», который, правда, подпустит конкурентов практически вплотную — 4,86 млн евро на игрока. Зато поменяется главный преследователь питерского клуба. Московский ЦСКА обойдет земляков из «Спартака», благодаря небольшому количеству игроков на контракте, каждый из которых в среднем стоит по 4,65 млн евро.
Дальше, как и в случае с общей стоимостью будет пропасть, на краю которой стоит уже не «Ахмат», а казанский «Рубин» — 1,68 млн евро. Только потом идет грозненский клуб с показателем в 1,37 млн евро.
Два главных аутсайдера идут в том же порядке: «Анжи» — 0,45 млн евро на игрока и «Оренбург» — 0,5 млн евро. «Арсенал», благодаря малому количеству футболистов, покинул «зону вылета», а его место занял дебютант
Понятно, что деньги оказывают на футбол огромное влияние, но их важность тоже переоценена. Это доказал и московский «Локомотив» в прошлом сезоне, и «Ростов», который едва не стал чемпионом при Курбане Бердыеве, и, конечно, чудесная история «Лестера», выигравшего самую богатую лигу мира с составом, который по стоимости и в нашей