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13:36 (мск), источник: ТАСС

РПЛ не стала разглашать подробности контракта с «Матч ТВ»

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) на презентации сезона в Москве не стала разглашать подробности контракта с «Матч ТВ».

Пресс-служба «Матч ТВ» 18 июля объявила о подписании нового четырехлетнего контракта с Российской премьер-лигой (РПЛ). Предыдущее соглашение между сторонами, рассчитанное на три года, было заключено в начале футбольного сезона-2015/16. Согласно его условиям, лига получала 1,98 млрд рублей за сезон.

«Мы не готовы раскрывать сумму контракта, — сказал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. — Можем сказать, что в нем есть минимальная гарантированная сумма за комплекс прав — она выше, чем была раньше. Были и другие варианты, но на этапе сравнения было принято решение, что предложение “Газпром-медиа” привлекательнее с финансовой стороны, с точки зрения перспектив».

Новый сезон РПЛ стартует 28 июля, 27 июля в Нижнем Новгороде пройдет матч за Суперкубок России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

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