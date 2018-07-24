РПЛ не стала разглашать подробности контракта с «Матч ТВ»
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская
«Мы не готовы раскрывать сумму контракта, — сказал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. — Можем сказать, что в нем есть минимальная гарантированная сумма за комплекс прав — она выше, чем была раньше. Были и другие варианты, но на этапе сравнения было принято решение, что предложение “Газпром-медиа” привлекательнее с финансовой стороны, с точки зрения перспектив».
Новый сезон РПЛ стартует 28 июля, 27 июля в Нижнем Новгороде пройдет матч за Суперкубок России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.