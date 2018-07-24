РПЛ не стала разглашать подробности контракта с «Матч ТВ»

Пресс-служба «Матч ТВ» 18 июля объявила о подписании нового четырехлетнего контракта с Российской премьер-лигой (РПЛ). Предыдущее соглашение между сторонами, рассчитанное на три года, было заключено в начале футбольного сезона-2015/16. Согласно его условиям, лига получала 1,98 млрд рублей за сезон.

«Мы не готовы раскрывать сумму контракта, — сказал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. — Можем сказать, что в нем есть минимальная гарантированная сумма за комплекс прав — она выше, чем была раньше. Были и другие варианты, но на этапе сравнения было принято решение, что предложение “Газпром-медиа” привлекательнее с финансовой стороны, с точки зрения перспектив».