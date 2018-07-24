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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

РПЛ: «Краснодар» и «Спартак» выразили желание использовать VAR за свой счёт

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о вопросе использования системы видеоповторов (VAR) в матчах чемпионата России.

«Всё оборудование, которое было установлено к чемпионату мира, ФИФА сняла. Инициативу мы поддержали, и клубы ее одобрили. Всё находится в сфере решения. “Краснодар” и “Спартак” изъявили желание использовать оборудование за свой счёт. Идёт обучение специалистов. В этом сезоне мы в тестовом режиме будем использовать это оборудование. Это решение неоднозначно в мировом футбольном сообществе: ФИФА на это пошло, УЕФА отнёсся скептически, да и у специалистов и болельщиков отношение двоякое. От внедрения технологий никуда не уйдёшь.

Мы видим отношение президента и правительства. Шесть арен используют клубы ФНЛ. Важный шаг навстречу со стороны правительсва — 5 лет арены будут находиться на балансе федерального центра. От 280 до 300 млн за сезон — сумма эксплуатации стадиона. Мы находимся в процессе диалога в отношении арендной платы. Необходимо привязать арену к клубу, чтобы была монетизация», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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